Villacís descarta una moción de censura tras el escándalo de los comisionistas en Madrid

Los “jetas” y los yates

“Afortunadamente, como no tengo servidumbres igual es por eso que puedo hablar con mucha claridad. Ha habido unos ‘jetas’ que se han aprovechado de la desesperación de una administración y de un ayuntamiento”, ha valorado Villacís añadiendo que “el dinero que están pagando los madrileños mediante impuestos” se ha ido “ a pagar yates de lujo, se ha ido a pagar viviendas de lujo... ”.

“La confianza no es gratuita”

“Nos queda mucho por saber de esta caso”, ha reconocido Villacís, quien también ha puntualizado que es conocedora de que era un momento “muy complicado” para la adquisición de material sanitario. No obstante, la vicealcaldesa ha alertado de que se está produciendo un procedimiento para cambiar la mayoría en la Cámara de Cuentas, cuestión de la que ha anunciado que exigirá al PP del Ayuntamiento la paralización del proceso al PP de la Comunidad en la Asamblea de Madrid.

“La confianza no es gratuita y Ciudadanos se la va a cobrar porque nuestro apoyo no es gratuito” ha aseverado durante su intervención, recordando que Francisco Igea ya no es vicepresidente de la Junta de Castilla y León “porque [Alfonso Fernández] Mañueco puso dos excusas vacías y que eran mentira”, deslizando que Cs garantiza el control ante supuestos casos de corrupción.