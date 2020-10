Vivir en Madrid perjudica seriamente su salud (mental)

Muchos ciudadanos respiraron aliviados… sólo unas horas, en las que se mantuvieron pegados a las noticias. Por un lado, quedaba la duda de si el millón de habitantes de las 45 zonas sanitarias con restricciones previas podrían o no moverse con ‘normalidad’. Por otro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , pidió a todos los madrileños que no salieran de puente (después de recurrir las restricciones, aunque eso es otra historia).

“A mí ya me da igual que nos confinen o no; lo que quiero es saber qué voy a poder hacer con mi vida mañana”. Esta frase pronunciada este viernes a las 9 de la mañana de boca de una arquitecta madrileña de 29 años que vive en Puente de Vallecas podría haber salido de cualquiera de los más de 6 millones de personas que residen en la Comunidad de Madrid .

“La población ha desarrollado un escepticismo que probablemente no tendría si se le estuviera mostrando un cuadro más claro”, sostiene Cantó. “En una situación real de vida o muerte, no puede ser que una institución diga A y la otra B, porque además existe una jerarquía, y una emergencia no es momento para hacer politiqueo”, critica la socióloga. “En cambio, la gente tiene la sensación de que se está utilizando la pandemia para sacar rédito y posicionamiento político”, lamenta.

La consecuencia de esto, explica Cantó, se traduce en dos actitudes extremas entre la población: “La gente puede caer o en el pánico de pensar ‘ostras, vamos a morir todos, estos no tienen ni idea’ o en el pasotismo de ‘esto es un cachondeo, ellos no se aclaran y yo me estoy quedando sin un duro, así que todo me da igual’”. “Llegar a la pequeña ventana que se sitúa en el término medio resulta muy complicado, es un equilibrio muy precario, por eso la emergencia se tiene que gestionar con una delicadeza máxima”, razona.

La necesidad de hacer “pedagogía social” (no todo está perdido)

Para llegar a esa “pequeña ventana” que permita gestionar una situación de emergencia, “hay que ser claros, y emitir mensajes de alarma sólo cuando sean necesarios, pero además deben ir acompañados de instrucciones muy claras para que la gente tenga la sensación de que se sabe lo que se está haciendo”, explica Cantó.

En esta situación, Daniel López Acuña considera importante recalcar que la declaración del estado de alarma responde a una necesidad de salud pública y, por ello, se necesita “mucha pedagogía social” para que la gente entienda que no es una cuestión política —como algunos se empeñan en señalar— sino sanitaria.