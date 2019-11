Vox habla de España pero no de democracia: Un análisis de los programas electorales ante el 10-N

En la repetición de los procesos electorales (2015-2016) hubo poca renovación. Los programas son prácticamente los mismos. Lo que permite concluir que a pesar del fracaso que supone no formar gobierno estable, los partidos políticos no siente la necesidad de cambiar sus programas. Para el 10N Vox no ha cambiado ni una coma del programa. Este progama será el que más votos ha recida por palabra.