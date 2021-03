¿Y si Valerie Solanas pudiera contarnos su historia?

Frank Russo/NY Daily News Archive via Getty Images

Frank Russo/NY Daily News Archive via Getty Images La policía escolta a Valeria Solanas, de 28 años, tras admitir haber disparado a Andy Warhol en 1968.

La figura de Valerie Solanas vive un intento de recuperación en los últimos años, intentando separarla de la imagen de la mujer que disparó a Andy Warhol y buscando entender su Manifiesto SCUM desligada de esto. Parece que ambos, tanto el Manifiesto SCUM (Society for Cutting Up Men, en español Sociedad para el exterminio de los hombres) como el disparo van unidos en el relato, como si tratar de pensar en Solanas más allá de estos dos —o al menos entenderla separando ambos hechos— sea imposible.

Si en estos meses de pandemia y confinamiento estamos agotadas de esperar, de anhelar un cambio que nos permita volver a cierta normalidad, Stridsberg nos relata a una Solanas que vive toda su vida en este estado constante de empeño, de necesidad de continuar, pero sin nada estable permita cierta firmeza. El libro, contado de manera muy libre, nos permite imaginar a una Solanas emotiva, muy cercana a su madre, a la que casi idolatra, pero en continua huida hacia delante. No faltan la separación de su hijo, sus años universitarios, su paso por The Factory…

La facultad de sueños cambia de registro e intenta reconstruir el personaje de Solanas desde una perspectiva múltiple, hablando en primera persona pero también a modo de guión o con incursiones de la propia Stridsberg en diálogo con la autora de SCUM.

“Di que el amor es eterno, no la muerte”, dice Dorothy, la madre de Solanas, en el libro, deseando que el recuerdo de su hija no fuera solamente el de sus problemas mentales y su intento de asesinato. Más de 30 años después de su muerte asistimos a una recuperación que, como el relato de Stridsberg, es más polifónico, más amplio y crítico: más allá del disparo. Valerie Solana reclama su sitio como feminista y como pensadora, quizá demasiado anticipada a un mundo que aún no le dejaba hablar con la voz propia que ella reclamaba.