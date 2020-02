Y tu pareja... ¿qué discapacidad tiene?

He meditado mucho sobre mi primera publicación. ¿Debería escribir un primer texto que presente lo que, si tienen a bien, leerán en las próximas semanas, meses y años de sus extensas y costosas vidas? He resuelto que no, porque, aunque no diga mucho de mí como autor y periodista, quiero que se formen una idea de este blog de ‘cieguerías’ por sus interpretaciones y no por mis palabras. Así que, aprovechando que el Guadarrama pasa por Navalcarnero lleno de desperdicios, no voy a tirar al río la ocasión de mentar el amor en fecha tan cercana al San Valentín. Algo sí especificaré: soy ciego. No, invidente, ni pobrecito, ni superhéroe, ni querubín alado... Ciego. Soy ciego.

En un viaje a Argentina conocí, gracias al Toto y al Rengo, vocablo que allende los mares significa ‘cojo’, a una chica que mantiene conmigo, desde entonces, una relación no etiquetada porque... ¿pa’qué? Pero la cuestión es que hablo de ella todo el rato: que si hace esto... que si qué buena es en eso... que me parece una maestra en aquello... que si la admiro en lo de más allá... Con estos antecedentes, algunos familiares y bastantes amistades han decidido por nosotros que, a pesar de que no nos percatemos de ello, nos hemos convertido en pareja. No voy a perder el tiempo en disquisiciones que les traten de convencer de lo contrario, pero si me permiten, les aclararé... ¡No tiene discapacidad! Les asombrará, les maravillará, les entusiasmará o no se lo creerán. En su derecho están.