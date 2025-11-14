Acabar con el cierre de Gobierno no es lo mismo que abrir: la tarea que Trump tiene por delante

El cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos ha terminado, al menos en teoría. Sin embargo, la ciudadanía estadounidense aún no se ha librado de él: la vuelta a la normalidad no se produce de golpe. Una cosa es acabar con el cierre y otra, muy distinta, abrirlo todo de nuevo.

El cierre, que duró 43 días, tuvo un impacto diverso. Algunas personas, como los trabajadores federales que no recibieron sueldo, se vieron afectadas de forma inmediata y directa. Otras fueron los beneficiarios de fondos federales a través de programas como Head Start y de ayuda alimentaria mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

A medida que avanzaba el cierre, los efectos se extendieron. Los retrasos y las cancelaciones de vuelos comenzaron a acumularse para los pasajeros, ya que la Administración Federal de Aviación ordenó a las aerolíneas reducir sus vuelos debido a la escasez de controladores aéreos. Se produjeron cierres en los museos Smithsonian y en el Zoológico Nacional (aunque los animales siguieron recibiendo alimento).

Son muchos programas, agencias y sistemas, por lo que recuperar la normalidad no será instantáneo. La agencia norteamericana Associated Press ha elaborado una completa guía cómo será la reapertura y no hay sorpresas: queda por delante trabajo, trabajo y trabajo.

Trabajadores federales

¿QUÉ SUCEDIÓ?: Alrededor de 1,25 millones de empleados federales no han recibido sueldo desde el 1 de octubre, lo que representa una pérdida de aproximadamente 16 mil millones de dólares en salarios, según estimaciones oficiales. Estos trabajadores fueron suspendidos temporalmente o trabajaron sin remuneración en diversas agencias del gobierno federal. Muchos tuvieron dificultades para llegar a fin de mes durante ese período, y la economía regional en torno a Washington, D.C., se vio afectada.

¿Y AHORA QUÉ?: La Oficina de Administración de Personal (OPM), encargada de la administración pública, publicó en X que se esperaba que los empleados federales regresaran a sus puestos el jueves, indicando que “se espera que los empleados comiencen su jornada laboral puntualmente. Los procedimientos operativos habituales están en vigor”. El pago adeudado a los trabajadores se realizará antes del 19 de noviembre. El dinero se abonará en cuatro plazos, según la agencia, de acuerdo con un alto funcionario de la administración.

El equipo de ayuda de World Central Kitchen sirve comidas a trabajadores federales en el área de Navy Yard de Washington, el 27 de octubre de 2025, ante el cierre de Gobierno. Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Asistencia energética

QUÉ SUCEDIÓ: El cierre coincidió con la llegada de temperaturas más frías y se interrumpió la financiación del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos de 4.100 millones de dólares , lo que llevó a algunos estados a retrasar los pagos de las facturas de calefacción.

¿Y AHORA QUÉ?: Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. declaró el jueves que una agencia dentro del HHS trabajará con celeridad para administrar las ayudas anuales, pero no se especificó un plazo. Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, indicó que podría demorarse hasta mediados de diciembre o incluso más. Wolfe añadió que los beneficiarios deben seguir presentando sus solicitudes e informar a las compañías de servicios públicos que están a la espera de los fondos. La situación es más compleja para quienes dependen del petróleo y el propano, ya que generalmente no cuentan con protección. Los beneficiarios deben consultar con su estado; Vermont repuso los fondos y Connecticut se ha comprometido a cubrir el costo.

Vuelos

QUÉ SUCEDIÓ: El cierre provocó importantes trastornos en la aviación, con un número creciente de controladores aéreos no remunerados que faltaron al trabajo debido a las dificultades económicas, y algunos incluso tuvieron que buscar empleos adicionales. Esta escasez de personal, sumada a algunos datos de seguridad preocupantes, llevó al gobierno a ordenar a las aerolíneas que redujeran algunos de sus vuelos durante la última semana para aliviar la presión sobre el sistema.

¿Y AHORA QUÉ?: Esos recortes no aumentarán por el momento, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) no levantará la orden hasta que mejoren los indicadores de seguridad. Las aerolíneas afirman que esperan reanudar sus operaciones normales poco después. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha declarado que los controladores aéreos y demás empleados de la FAA recibirán el 70 % de sus salarios atrasados entre 24 y 48 horas después de que finalice el cierre, y el resto posteriormente.

Fila de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Orlando, el 7 de noviembre de 2025, colapsado por las anulaciones de vuelos. Paul Hennessy / Anadolu via Getty Images

Los bonos de comida

QUÉ SUCEDIÓ: Uno de los impactos más notorios del cierre del gobierno se sintió en el programa SNAP , que beneficia a cerca de 42 millones de personas —aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses— de hogares de bajos ingresos. Una serie de fallos judiciales y cambios en las políticas de la administración Trump provocaron una distribución irregular de los beneficios de noviembre. Si bien algunos estados ya habían entregado los beneficios completos, cerca de dos tercios de los estados solo habían entregado beneficios parciales o ninguno.

¿Y AHORA QUÉ?: El jueves, funcionarios estatales declararon que estaban trabajando con celeridad para que los millones de personas que no recibieron sus pagos mensuales regulares recibieran la totalidad de los beneficios. Algunos estados indicaron que los beneficiarios del SNAP deberían recibir sus beneficios mensuales completos a partir del jueves o el viernes, aunque podría tardar hasta una semana.

Las ayudas sociales

QUÉ SUCEDIÓ: En el caso de Head Start , el cierre del gobierno retrasó la distribución de los pagos de subvenciones federales. Algunos centros afectados permanecieron abiertos suspendiendo temporalmente a parte de su personal o recurriendo a las reservas de emergencia. Otros se vieron obligados a cerrar, dejando sin cuidado infantil a miles de familias. Head Start atiende a niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad que provienen de familias que cumplen con los requisitos federales para bajos ingresos, que no tienen hogar o que reciben asistencia pública. El programa ofrece educación preescolar, evaluaciones del desarrollo y comidas gratuitas.

¿Y AHORA QUÉ?: La Oficina de Head Start agilizará la financiación y se pondrá en contacto directamente con los programas afectados para informarles sobre el cronograma de cuándo recibirán los fondos federales, según declaró Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La oficina ya opera con capacidad reducida tras los importantes despidos realizados a principios de año. Sin embargo, incluso cuando los programas reciban los fondos, sus responsables temen la escasez de personal si muchos de los empleados suspendidos ya han encontrado otros trabajos. Algunos defensores indicaron que algunos programas en todo el país podrían tardar varias semanas en recibir la financiación y reanudar sus operaciones.

Los impuestos

QUÉ SUCEDIÓ: El Servicio de Impuestos Internos había cerrado los centros de asistencia presencial.

¿Y AHORA QUÉ?: Los centros están reabriendo. La agencia informó que todos los plazos para la declaración de impuestos siguen vigentes, pero que durante el cierre se acumuló una gran cantidad de correspondencia en papel, por lo que las respuestas se demorarán. Los beneficiarios del Seguro Social continuaron recibiendo sus pagos durante el cierre. Las oficinas locales también permanecieron abiertas, aunque suspendieron temporalmente algunos servicios, como la reposición de tarjetas de Medicare y la actualización de los registros de ingresos.

Educación

QUÉ SUCEDIÓ: El Departamento de Educación despidió a 466 empleados en una serie de despidos intergubernamentales con el objetivo de presionar a los legisladores demócratas por el cierre del gobierno. Estos despidos habían sido suspendidos por un juez federal. El departamento suspendió temporalmente a 2117 empleados al inicio del cierre, pero algunos fueron reincorporados para realizar trabajos esenciales. La concesión de nuevas subvenciones también se suspendió durante el cierre. La mayoría de los distritos escolares recibieron la mayor parte de sus fondos federales durante el verano, pero algunas subvenciones se han retrasado.

¿Y AHORA QUÉ?: El departamento anunció el jueves que había reincorporado a todos los empleados que habían sido suspendidos temporalmente o despedidos en los despidos masivos del gobierno de Trump . Los beneficiarios de la Ayuda por Impacto , que refuerza los presupuestos de los distritos con grandes extensiones de terreno federal exentas de impuestos para las escuelas locales, estaban a la espera de saber cuándo se procesarían sus pagos.

Protesta por el cierre de Gobierno ante la Casa Blanca. Michael S. Williamson / The Washington Post via Getty Images

El impacto en Defensa

QUÉ SUCEDIÓ: Los miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. vivieron semanas de incertidumbre sobre si recibirían su paga mientras continuaban trabajando. El gobierno de Trump finalmente encontró la manera de pagar a las tropas los dos periodos de pago durante el cierre. Sin embargo, el proceso fue complicado; el gobierno localizaba el dinero apenas unos días antes de cada pago. Para muchos militares con depósito directo anticipado, el pago llegó días más tarde de lo habitual, lo que dificultó el pago de sus facturas y obligó a algunos a pagar recargos por mora o acumular deudas. Los reembolsos por los gastos de traslado entre bases, que afectan a aproximadamente 400.000 familias militares cada año, se suspendieron durante el cierre, según informaron organizaciones de apoyo. Además, se cancelaron los ejercicios de fin de semana para muchos reservistas, lo que supuso la pérdida de una parte importante de su salario, que puede ascender a varios cientos de dólares mensuales.

¿Y AHORA QUÉ?: Los civiles del Departamento de Defensa comenzaron a regresar el jueves. Según un memorándum facilitado a The Associated Press, la Fuerza Aérea indicó que los civiles podían tomar un día de permiso administrativo o trabajar de forma remota hasta por una semana. Varios oficiales militares afirmaron que el impacto en las tropas en servicio activo ha sido mínimo.

Naturaleza

QUÉ SUCEDIÓ: Los parques nacionales del país permanecieron abiertos en su mayoría durante el cierre, con personal reducido. Organizaciones externas y gobiernos estatales se hicieron cargo de los gastos durante el cierre para mantener en funcionamiento los centros de visitantes y ayudar con la limpieza de basura en muchos parques. Además, la administración Trump utilizó los ingresos por entradas previamente recaudados para pagar la limpieza de baños y otros servicios básicos. Sin embargo, estos esfuerzos no impidieron que vándalos dañaran las formaciones rocosas del sendero Devils Garden Trail en el Parque Nacional Arches, Utah, ni que derribaran un muro de piedra en Devil's Den, en el Parque Militar Nacional de Gettysburg, Pensilvania.

¿Y AHORA QUÉ?: Los empleados del Servicio de Parques Nacionales recibieron la orden de regresar al trabajo el jueves. Los guardaparques necesitarán tiempo para evaluar completamente los parques, incluyendo las zonas remotas, y es posible que se descubran más daños, declaró Kristen Brengel, de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales. No se cobraron tarifas durante el cierre, lo que representó una pérdida de ingresos para los parques de casi un millón de dólares diarios.

Y museos

QUÉ SUCEDIÓ: Los edificios del Smithsonian y el Zoológico Nacional cerraron sus puertas el 12 de octubre. Normalmente abren todos los días, excepto Navidad. El año pasado, los 20 centros recibieron a más de 16 millones de visitantes, y la organización cuenta con más de 3600 empleados federales. Durante el cierre del zoológico, las populares transmisiones en vivo de los famosos pandas gigantes estuvieron fuera de servicio. Las páginas de redes sociales, generalmente activas y que comparten actualizaciones y coloridas fotografías de los animales, permanecieron inactivas. Los animales continúan recibiendo alimentación y cuidados.

¿Y AHORA QUÉ?: Dos de los museos del Smithsonian ubicados en el National Mall —el de Historia Estadounidense y el del Aire y el Espacio— reabrieron el viernes. La organización indica en su sitio web que el resto de los museos del Smithsonian en el área de Washington y Nueva York reabrirán gradualmente a partir del lunes.