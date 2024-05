Alemania tiene un plan para defender Ucrania y este país acaba de añadir el arma más crucial

Alemania ha puesto en marcha una iniciativa global para ayudar a Ucrania a fortalecer su defensa aérea, y ya cuenta con dos posibles aliados: Países Bajos y Dinamarca están considerando apoyar financieramente la iniciativa, como informa The new voice of Ukraine. De hecho, hace unos días el país germano ha hecho entrega a Zelenski del tercer sistema de defensa antiáerea 'Patriot'.

Al plan de Alemania se une también Lituania, que ha aprobado la asignación de 13,5 millones de dólares para la compra radares de vigilancia aérea. El objetivo es enviar cuatro unidades este 2024.

Estos aparatos contribuirán a la coalición de defensa aérea. "Mejorarán la alerta, la visibilidad y la capacidad de destruir objetivos aéreos", ha afirmado el Ministro de Defensa lituano, Laurynas Kasčiūnas.

Muro de drones para proteger a Europa

Polonia, Finlandia y Noruega, países de la OTAN fronterizos con Rusia, han acordado crear un "muro de drones" que permitirá proteger de provocaciones en sus fronteras con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados, según ha señalado la ministra del Interior de Lituania, Agnè Bilotaitè a la agencia BNS y ha recogido EFE.

"Se trata de algo completamente nuevo: una frontera de drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo objetivo sería proteger nuestra frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías", explicó. "No sólo la infraestructura física, los sistemas de vigilancia, sino también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirían también protegernos de las provocaciones de países no amigos, y evitar el contrabando", añadió.

Para el llamado "muro de drones", los estados participantes utilizarían drones para vigilar la sección fronteriza, así como sistemas antidrones que detendrían los drones utilizados para el contrabando y las provocaciones de países hostiles, como puede ser Rusia o Bielorrusia.