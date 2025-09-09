Un aliado de Putin enciende la mecha: "Finlandia se prepara para la guerra, nos atacará"

El siempre polémico expresidente ruso Dmitri Medvédev ha realizado una vez más unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha asegurado que Finlandia se está preparando para la guerra y será la "punta de lanza" de un ataque contra Rusia.

Medvédev, ha asegurado, en un artículo publicado en la agencia rusa de noticias TASS, que el elemento que ha prendido la "mecha" ha sido la reciente incorporación del país nórdico a la OTAN.

"Helsinki está siguiendo una línea de preparación para la guerra y probablemente esté preparando una cabeza de puente para un ataque contra Rusia. En Finlandia se ha creado una base sólida para la presencia permanente de soldados estadounidenses", ha expresado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

En ese sentido, el exmandatario ruso ha subrayado que "la política de Helsinki da todas las razones para que Moscú reconsidere su negativa a solicitar una indemnización por los daños causados por los finlandeses durante los años de la Segunda Guerra Mundial".

Siguiendo con esas referencias históricas, Dmitri Medvédev, reconocido aliado del actual presidente ruso Vladímir Putin, ha señalado que "Finlandia, un estado satélite del Tercer Reich, es responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Alemania".

"El enfrentamiento con Rusia podría llevar a Finlandia al colapso"

Preparando ya el terreno para ese conflicto armado que Medvédev pronostica que se producirá, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha amenazado al país nórdico afirmando que "las autoridades finlandesas deben darse cuenta de que el enfrentamiento con Rusia podría llevar a su país al colapso, y para siempre".

Dejando a un lado esas palabras de Dmitri Medvédev, cabe recordar que los movimientos que Finlandia ha realizado desde el inicio de la guerra de Ucrania han sido defensivos, como reforzar sus más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia ante la posibilidad de que, como ha ocurrido en el país dirigido por Volodímir Zelenski, Moscú intente lanzar algún tipo de ataque.