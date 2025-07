Aumentan los estudiantes rebeldes y la directora pasa a la acción: "Vuestras notas no se basan en los 'me gusta' de vuestras publicaciones"

El número de estudiantes "rebeldes" en los exámenes está creciendo en Italia. El caso más reciente se ha dado en el Instituto Canova de Treviso, donde un alumnos se ha negado a realizar el examen oral pese a tener ya los puntos necesarios para graduarse. "Los profesores estamos sorprendidos", han declarado al medio Corriere del Veneto.

Este tipo de rebelión ya había ocurrido por parte de una estudiante del Liceo Científico Fermi de Padua y del Liceo Científico Galilei de Belluno. Ahora, el estudiante de Treviso se ha sumado a la misma protesta. "Una vez que entró a la entrevista, se negó a responder a las preguntas a pesar de haberse presentado en la sala", explicó la directora del centro, María Rita Ventura.

"Se opuso a la estructura del examen. En concreto, a que evaluara habilidades y contenidos ya evaluados durante el año", agregó. Por lo tanto, ante la comisión compuesta por examinadores internos y externos, el alumnos dijo: "No, me detengo aquí". Sin embargo, el joven "quiso aclarar que no se trataba de una protesta contra la comisión ni contra el camino que había tomado en este colegio", dijo Ventura.

"¿Dificultades previas? Ninguna. Esta decisión sorprendió a todos, especialmente a mí. El estudiante pertenecía a una clase con profesores que trabajaban muy bien, no solo desde el punto de vista educativo, sino también en cuanto a la atención personalizada. Conozco los proyectos que han emprendido, las metas que se fijan cada año. Realmente estamos hablando de muy buenos profesores", aclaró la directora.

La segunda "huelga de exámenes orales" ya ha impulsado al ministro de Educación, Giuseppe Valditara, a tomar medidas. El ministro aclaró que el próximo año, cualquiera que se niegue a realizar el examen oral suspenderá automáticamente. "Este tipo de comportamiento ya no será posible", declaró.

"Si un estudiante no se presenta al examen oral o decide deliberadamente no responder a las preguntas de los profesores, no por falta de preparación, lo cual puede ocurrir, sino por falta de voluntad de cooperar o por boicotear el examen, tendrá que repetir el año", comunicó.

"Antes, el aspecto formativo de la evaluación se daba por sentado para todos los estudiantes, pero ahora ya no es así. Las expectativas de las familias se centran en el máximo éxito, como si tener limitaciones fuera un problema incluso para los padres de sus hijos. A esto se suma la gramática de las redes sociales. Los niños están acostumbrados a recibir un 'juicio' (un 'me gusta', por ejemplo) que perciben como un reflejo de su personalidad, no como una evaluación temporal de una publicación. Creo que todo esto los incapacita para afrontar el fracaso como debería ser: parte del proceso de crecimiento", remarcó Ventura.