Ben Roberts-Smith, el soldado más condecorado de Australia, a juicio por cometer crímenes de guerra en Afganistán
Se enfrenta a una pena de por vida.
El 11 de septiembre de 2012, Ben Roberts-Smith, el exsoldado de las fuerzas especiales australianas con más condecoraciones en su país, propinó una patada en el pecho a un agricultor afgano esposado por la espalda para arrojarle por un pequeño acantilado. Tras la caída, Roberts-Smith ordenó a un subordinado que lo ejecutase. Años antes, en 2009, el laureado miembro del Ejército australiano asesinó a un prisionero afgano desarmado y ordenó la ejecución de un anciano preso en el mismo lugar. Son solo algunos de los hechos por los que la Policía Federal Australiana ha detenido este martes en Sídney a Ben Roberts-Smith, a quien se le juzgará por múltiples crímenes de guerra.
Según informan en The Sydney Morning Herald, el arresto e imputación de Roberts-Smith se produce tras una investigación penal que se ha alargado cinco años y en la que testigos presenciales de las fuerzas especiales, entre otros, han declarado haber presenciado como el soldado ejecutó u ordenó ejecuciones a detenidos indefensos durante su estancia en Afganistán entre 2009 y 2012.
La Oficina del Investigador Principal (OSI) y la Policía Federal Australiana han informado en un comunicado que el exsoldado de las fuerzas especiales será acusado de los siguientes delitos:
- Crimen de guerra de asesinato por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, alrededor del 12 de abril de 2009, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán.
- Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 12 de abril de 2009 o alrededor de esa fecha, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán.
- Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 11 de septiembre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Darwan, provincia de Uruzgan, Afganistán.
- Crimen de guerra de asesinato, junto con otra persona, por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, el 20 de octubre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Syahchow, provincia de Uruzgan, Afganistán.
- Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 20 de octubre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Syahchow, provincia de Uruzgan, Afganistán.
Por todos estos cargos, Ben Roberts-Smith se enfrenta a la pena máxima por los delitos de crímenes de guerra en Australia, es decir, la cadena perpetua.