Ben Roberts-Smith, el soldado más condecorado de Australia, a juicio por cometer crímenes de guerra en Afganistán

El 11 de septiembre de 2012, Ben Roberts-Smith, el exsoldado de las fuerzas especiales australianas con más condecoraciones en su país, propinó una patada en el pecho a un agricultor afgano esposado por la espalda para arrojarle por un pequeño acantilado. Tras la caída, Roberts-Smith ordenó a un subordinado que lo ejecutase. Años antes, en 2009, el laureado miembro del Ejército australiano asesinó a un prisionero afgano desarmado y ordenó la ejecución de un anciano preso en el mismo lugar. Son solo algunos de los hechos por los que la Policía Federal Australiana ha detenido este martes en Sídney a Ben Roberts-Smith, a quien se le juzgará por múltiples crímenes de guerra.

Según informan en The Sydney Morning Herald, el arresto e imputación de Roberts-Smith se produce tras una investigación penal que se ha alargado cinco años y en la que testigos presenciales de las fuerzas especiales, entre otros, han declarado haber presenciado como el soldado ejecutó u ordenó ejecuciones a detenidos indefensos durante su estancia en Afganistán entre 2009 y 2012.

La Oficina del Investigador Principal (OSI) y la Policía Federal Australiana han informado en un comunicado que el exsoldado de las fuerzas especiales será acusado de los siguientes delitos:

Crimen de guerra de asesinato por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, alrededor del 12 de abril de 2009, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán.

por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, alrededor del 12 de abril de 2009, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán. Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 12 de abril de 2009 o alrededor de esa fecha, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán.

por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 12 de abril de 2009 o alrededor de esa fecha, en Kakarak, provincia de Uruzgan, Afganistán. Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 11 de septiembre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Darwan, provincia de Uruzgan, Afganistán.

por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 11 de septiembre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Darwan, provincia de Uruzgan, Afganistán. Crimen de guerra de asesinato , junto con otra persona, por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, el 20 de octubre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Syahchow, provincia de Uruzgan, Afganistán.

, junto con otra persona, por haber causado intencionalmente la muerte de una persona, el 20 de octubre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Syahchow, provincia de Uruzgan, Afganistán. Crimen de guerra de asesinato por haber ayudado, instigado, aconsejado o inducido a otra persona a causar intencionalmente la muerte de una persona, el 20 de octubre de 2012 o alrededor de esa fecha, en Syahchow, provincia de Uruzgan, Afganistán.

Por todos estos cargos, Ben Roberts-Smith se enfrenta a la pena máxima por los delitos de crímenes de guerra en Australia, es decir, la cadena perpetua.