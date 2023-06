La bodega fue su tumba: centenares de niños y mujeres estaban encerrados en el barco naufragado

Greek Coast Guard/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Las autoridades griegas detuvieron este jueves a nueve personas de nacionalidad egipcia acusadas de tráfico de personas en el marco de las investigaciones por el naufragio de un pesquero en el mar Jónico que dejó al menos 78 muertos y cientos de desaparecidos.

Según informa la televisión pública ERT, los nueve egipcios, que se encuentran entre los 104 rescatados del naufragio, se enfrentan a los cargos de formar una organización criminal con el fin de ejercer tráfico ilícito de inmigrantes.

Conforme pasan las horas se van conociendo detalles del viaje de horror que habían organizado, a saber cuántas veces, y que esta vez acabó en una tragedia de proporciones aún desconocidas. Los médicos que atendieron a los sobrevivientes -en su mayoría hombres- están divulgando impactantes historias sobre mujeres y niños que viajaban en la bodega de la nave. Según sus informes, el pesquero viajaba de Libia a Italia cuando volcó. El médico principal del Hospital General de Kalamata, que atendió a los sobrevivientes del naufragio del miércoles, ha declarado a la BBC que había hasta 100 niños en el barco.

El doctor Manolis Makaris, jefe de cardiología, afirmó: "Ellos (los sobrevivientes) nos dijeron que había niños en el fondo del barco. Niños y mujeres". Explicó que dos pacientes le habían dado cifras estimadas, no parejas. "Uno me dijo que alrededor de 100 niños, el otro unos 50, así que no sé la cifra real, pero son muchos", agregó.

Makaris aseguró que, según su estimación, hasta 600 personas podrían haber muerto en el desastre. "El número exacto de personas que viajaban en el bote era 750. Esta es la cifra exacta que todos me dijeron", expuso. Sólo 104 fueron rescatadas con vida hasta el momento.

El médico relató que las familias de algunos niños egipcios desaparecidos le habían enviado fotografías de ellos por si los reconocía al atenderlos. "Fue una tragedia", exclamó. "Nadie en Europa debe aceptar esta situación. Todos tenemos que hacer algo para que no vuelva a suceder". Un reportero del canal ANT1 de Grecia le preguntó a un sobreviviente si había 100 niños a bordo, a lo que respondió de forma afirmativa. La organización Save the Children también dio el mismo número, citando testimonios de sobrevivientes.

Encerrados

El portavoz del gobierno griego, Ilias Siakantaris, citó informes no confirmados al estimar que había hasta 750 personas en el barco. "Desconocemos qué había en la bodega, pero sabemos que varios traficantes de personas encerraron a la gente para mantener el control", declaró a la emisora pública ERT.

Las familias de algunos de los desaparecidos se desplazaron a Kalamata para buscar a sus seres queridos. "Mis parientes estaban en el barco", afirmó Aftab, quien había viajado desde Reino Unido con la esperanza de encontrar a cuatro de sus parientes de Pakistán desaparecidos. "Encontramos a uno de los familiares en el centro de rescate, pero a los otros aún no", declaró a medios locales. Un hombre sirio de Países Bajos se vino abajo al saber que su esposa y su cuñado habían desaparecido.

Los hechos

Según testimonios de algunos de los rescatados que recogen los medios griegos, el pesquero de 30 metros de eslora partió en un principio de costas egipcias, hizo una estación en el este de Libia y después zarpó rumbo a Italia.

La sobrecargada embarcación, en la que viajaban entre 500 y 700 inmigrantes según los medios locales, se hundió tras volcarse al suroeste de la península griega del Peloponeso la madrugada del miércoles.

Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea (UE), acudió este jueves a la sede de la autoridad portuaria de la ciudad de Kalamata, donde han sido trasladados los rescatados. "Estoy aquí para comprender mejor lo que sucedió y para expresar mi solidaridad y ayuda a los colegas griegos (Guardia Costera griega) que hicieron todo lo posible para salvar vidas”, señaló Leijtens. Los detenidos tenían una página en la red para atraer a personas que quieren emigrar a Europa y cobraban entre 4.000 y 6.000 euros por migrante, asegura ERT.