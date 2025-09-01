China se apresura a construir su propio 'Canal de Suez' en medio del país y sin tocar el mar

China está construyendo una ruta comercial ferroviaria que podría marcar un antes y un después en el intercambio económico entre Europa y Asia. La noticia es aún más importante en el actual contexto de guerra arancelaria lanzada por el presidente de EEUU, Donald Trump, contra medio mundo.

Esa nueva ruta comercial parte desde el centro de China, concretamente, desde la ciudad de Chongqing, que con sus 32 millones de habitantes es una de las más grandes y pobladas del mundo.

Una buena muestra de la magnitud de esta nueva ruta comercial es que ha sido bautizada como "el canal de Suez sobre raíles". La misma es capaz de reducir el tiempo de entrega entre Hanói (Vietnam) y Chongqing. En cuanto a la conexión con Europa, se estima que el tiempo de entrega al viejo continente es inferior a dos semanas.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, Chongqing se ha erigido como uno de los principales ejes estratégicos de la arquitectura comercial de Asia, conectando países del sudeste asiático, como Vietnam y Singapur, con países europeos, como Alemania y Polonia.

El hecho de que el medio de transporte escogido para esta nueva ruta comercial sea el ferroviario y no el marítimo no es casualidad. El motivo es que con ello se minimizan los riesgos geopolíticos, cada vez más presentes en la actualidad.