¿Cómo puede ser la misión internacional en Gaza? EEUU enviará 200 soldados de inicio para tareas humanitarias

Hamás e Israel han dicho sí a la primera fase de la hoja de ruta con la que el norteamericano Donald Trump quiere pacificar Gaza. Vencidos los más radicales, encajadas las presiones, es hora de ponerse manos a la obra: hay que parar las armas, liberar a los rehenes, excarcelar a los presos, dejar entrar ayuda humanitaria y retirar parcialmente las tropas.

Eso es lo inmediato, pero es natural que los ojos se posen ya en el futuro, por el ansia de que las etapas corran y de veras se encuentre una salida para Gaza, que permita la dignidad y la justicia para sus vecinos y una reconstrucción urgente. Uno de los puntos más espinosos de los 20 propuestos por EEUU es el 15, el referido a la seguridad en la zona. Dice así: "Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. La FIS capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito".

Y más: "Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. La FIS colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién capacitadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de disuasión de conflictos".

Básicamente, el acuerdo de Israel para que una fuerza sustituya a su ejército en Gaza está lejos de estar asegurado, sobre todo porque Tel Aviv no aclara los plazos y porcentajes de su retirada total y porque no está definido quién aportará personal a esa fuerza. ¿Qué sabemos de ella, por ahora?

Según ha informado esta madrugada, el Ejército de EEUU enviará 200 soldados a la franja palestina, pero de momento será para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz. Según el Comando Central del país, los efectivos enviados establecerán un "centro de coordinación civil-militar" en territorio tanto israelí y como palestino.

Las tropas, detalla, trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos -todos ellos implicados en la mediación que ha llevado a buen puerto el acuerdo-, como parte de un apoyo a lo firmado ahora. El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.

Fuentes militares citadas por la Agencia EFE agregaron que este despliegue en Oriente Medio ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollarán serán compartidos con las autoridades de Israel.

Pero más allá de este refuerzo humanitario, queda por ver cómo se establecen los mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región. Ahí es donde entran otros países, posiblemente árabes y europeos. Formalmente, los primeros que han ofrecido su participación son Indonesia e Italia, pero en las últimas horas se aceleran los compromisos, europeos especialmente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este jueves que la comunidad internacional debe implicarse en esa fuerza transitoria de seguridad. En la apertura de una reunión ministerial celebrada en París que contó con la participación de una decena de países europeos y árabes, el liberal anunció que Francia está dispuesta a contribuir con un contingente de paz "para formar y equipar a las fuerzas de seguridad palestinas". El objetivo es que esa fuerza pueda conformarse en una fase posterior cuando se complemente el plan de paz adoptado esta madrugada.

Esa petición francesa para que otros países se comprometan con esa fuerza de seguridad, condicionada a que Hamás se desmilitarice, fue recibida con matices por los aliados de París. Entre los participantes europeos que se pronunciaron, Italia se mostró más dispuesta a implicarse, mientras que España fue cauta. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aclaró que hay que "definir un mandato (de la ONU) antes de poder decidir" sobre la participación española, aunque no obstante dio algunas señales de apertura.

"Si queremos pensar en un futuro para Gaza y que pueda ser con una gobernanza propiamente palestina, se necesitarán unas fuerzas de seguridad palestinas y dar formación es algo que desde luego los europeos sabemos hacer perfectamente, conjuntamente con los países árabes", declaró a los medios Albares. "Estamos muy lejos todavía de eso, ni siquiera está planteado algo así", insistió, a la par que defendió que España "siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro". A modo de ejemplo esgrimió la misión UNIFIL, en Líbano, bajo mandato de la ONU, que hasta hace poco lideraba un general español, Aroldo Lázaro.

El ministro español señaló que en la reunión celebrada en París "se respiraba una esperanza lúcida", debido a que todos los países participantes son "conscientes de los inmensos desafíos y de la fragilidad de todo el proceso (de paz) que ni siquiera está empezando".

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, defendió que los Veintisiete estén presentes en la autoridad de transición que deberá gobernar inicialmente Gaza si se logra acuerdo de paz. En declaraciones a la prensa al llegar a la conferencia, Kallas subrayó que Europa está lista para formar parte de la autoridad de transición y recordó que la UE es el mayor donante de Palestina. "Creo -indicó la jefe de la diplomacia de la UE- que, dado lo que nosotros aportamos a la mesa, deberíamos estar en ella".

Al término del encuentro, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, hizo balance de la conferencia. Rindió homenaje a "los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional y en primer lugar de Estados Unidos y de (su presidente) Donald Trump" por el acuerdo de alto al fuego. "Hay que prestar una atención a las fases siguientes", señaló en una declaración a la prensa, antes de insistir en que "en el horizonte debe dibujarse una solución política", la de los dos Estados que fue adoptada por "una mayoría aplastante" de los miembros de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

En la reunión de ayer en París, en la que se dio de baja a última hora el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, participaron los anfitriones franceses, Arabia Saudita, Jordania, Alemania, Italia, Reino Unido, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y la Comisión Europea (CE).