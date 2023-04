La confesión del papa Francisco: “Llegué inconsciente al hospital. Unas horas más, y no habría podido contarlo”

El papa Francisco estaba inconsciente cuando lo trasladaron de urgencia al hospital hace dos semanas e incluso podría haber muerto. Así lo ha reconocido el propio pontífice en una conversación que mantuvo el pasado sábado con su amigo Michele Ferri, un informático con el que suele hablar periódicamente.

En la charla, el papa Francisco le confesó a Ferri que “llegué inconsciente al hospital. Unas horas más, y no habría podido contarlo”, según informa Reuters. No obstante, el amigo del pontífice ha resaltado que la voz de Francisco “era sonora y serena. Le escuché mejor que cuando me llamó en enero y me pareció que (entonces) estaba más cansado”.

“Le dije: ¡realmente nos diste un susto!”, ha señalado Ferri, quien habla con el papa regularmente desde que el pontífice le llamó por primera vez para consolarlo después de la muerte de su hermano, asesinado en un robo hace una década.

El pontífice mantiene una pequeña lista de personas a las que llama con asiduidad. La mayoría de esos individuos conocen a Francisco porque, como en el caso de Michele Ferri, el papa les dio sus condolencias después de que ocurriera una tragedia.

Francisco fue trasladado al hospital Gemelli de Roma el 29 de marzo y recibió el alta tres días después. A lo largo de la pasada semana se encargó de dirigir las celebraciones de Pascua, unos actos en los que pareció gozar de buena salud.

Sin embargo, el pontífice no estuvo presente en el tradicional Via Crucis del Viernes Santo que cada año tiene lugar en el Coliseo de Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede justificó la ausencia por “el intenso frío” que hacía en la capital italiana.