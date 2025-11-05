Construyen un coloso blindado ante las narices de Putin: "La OTAN está aquí, ni un paso más"

La Brigada Panzer 45 de la Bundeswehr está estacionada permanentemente en Lituania y tiene como objetivo apoyar el flanco oriental de la OTAN.

Alemania está dando un paso clave en Lituania como medida disuasoria contra Rusia, que amenaza con extender su guerra contra Ucrania —desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022— hacia Europa. El ejército alemán está estacionando una brigada militar completa en el país báltico que supondrá el despliegue de alrededor de 5.000 soldados.

Lituania comparte frontera tanto con Bielorrusia como con Rusia (en concreto, con el óblast ruso de Kaliningrado). Esto hace que el país se encuentre en situación de riesgo si el presidente ruso no se contenta 'tan solo' con invadir militarmente Ucrania y quiere adentrarse en el continente europeo. Con el objetivo de disuadir esta posible agresión, Alemania ha desplegado la 45.ª Brigada Blindada en Lituania, situada justo en el flanco oriental de la OTAN, y que se espera que esté plenamente operativa en 2027.

El general de brigada Christoph Huber, comandante de la unidad, ha señala que recibirán un completo arsenal de vehículos blindados, desde Leopard y Puma hasta Skyranger, así como armamento moderno, incluyendo drones kamikaze, según ha publicado el medio Onet Wiadomości. "Nunca antes Alemania había estacionado una fuerza terrestre tan grande en el extranjero, capaz de realizar operaciones militares de forma independiente", ha reseñado el mismo medio.

El general ha asegurado que para finales de año habrán establecido "la capacidad de mando para el cuartel general de la brigada". "En última instancia, esto me permitirá comandar operaciones de armas combinadas dentro de una brigada mecanizada del Ejército. Este es un requisito indispensable para dar el siguiente paso: en febrero de 2026, el batallón multinacional de la OTAN en Lituania, actualmente integrado en la Brigada Lobo de Hierro lituana , estará subordinado a la 45.ª Brigada Blindada", ha expilcado.

"Al mismo tiempo, el 122.º Batallón de Granaderos Panzer de Oberwiechtach, Baviera —unidad que tuve el mando— y el 203.º Batallón Blindado de Augustdorf, Renania del Norte-Westfalia, pasarán a estar bajo el mando de la brigada", ha destacado. "En 2026, ambos batallones se desplegarán en Lituania, donde participarán en dos importantes series de ejercicios. Bajo el mando de la 10.ª División Blindada y en cooperación con nuestros aliados de la OTAN, estamos desarrollando una capacidad de disuasión y podemos afirmar: la OTAN está presente. Hasta aquí, y no más", ha remarcado.

A continuación, ha señalado que después de 2026 "el paso más importante será el traslado definitivo de las Divisiones 122 y 203 a Lituania, junto con los tanques de combate Leopard y los vehículos blindados de transporte de personal Puma". "Para ello, se crearán unidades adicionales, como un batallón de artillería con 2.000 obuses autopropulsados y un batallón de suministros, que estarán estacionados permanentemente en su nuevo territorio militar, Lituania", ha desarrollado.

El general de brigada también ha detallado que ya han transportado grandes cantidades de equipo, como vehículos blindados de transporte de personal Fuchs y Boxer, por vía marítima a través del puerto de Klaipėda. "Para nosotros, los soldados, es fundamental estar preparados para salir victoriosos de una guerra futura. Esto no se refiere a una guerra pasada, ni necesariamente a la guerra actual que presenciamos en Ucrania. Debemos anticipar lo que enfrentaremos al defender a la OTAN de un ataque ruso. Este es el punto clave, lo que nos impulsa", ha afirmado

"Es importante contar con la combinación adecuada de capacidades. En primer lugar, tenemos lo que ya tenemos: nuestra artillería pesada, granaderos, infantería y, sobre todo, artillería, para disponer de potencia de fuego en caso de un ataque ruso. Estas fuerzas nos permiten defender el territorio de forma tradicional. Para ello, necesitamos nuevas capacidades, que en realidad ya no son tan novedosas", ha agregado.