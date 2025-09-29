El vecino de Rusia se cansa de esperar y desarrolla su propia industria militar abanderada por el vehículo blindado del futuro

Lituania comparte frontera tanto con Bielorrusia como con Rusia (en concreto, con el óblast ruso de Kaliningrado). Ello hace que el país se encuentre en situación de riesgo si el presidente ruso, Vladímir Putin, no se contenta 'tan solo' con invadir militarmente Ucrania y quiere adentrarse en el continente europeo.

En ese contexto, este vecino de Rusia se ha cansado de esperar ayuda contundente por parte de la OTAN y ha optado por desarrollar su propia industria militar (pese a ser un país que no alcanza los 3 millones de habitantes).

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Forum Militaire, Lituania ha presentado este mes de septiembre el primer vehículo blindado diseñado y ensamblado en el país: el Taurus 4-1.

El blindado ha sido fabricado en Panevėžys (la quinta ciudad más grande de Lituania) por Aurida Engineering. El desarrollo ha sido muy rápido, ya que el prototipo ha salido de fábrica en tan solo cinco meses.

La fábrica ubicada en Panevėžys ha sido dimensionada para producir hasta 120 unidades del Taurus 4-1 al año. Asimismo, Aurida Engineering ha garantizado el mantenimiento, el suministro de las piezas de repuesto y la asistencia técnica de los nuevos vehículos blindados lituanos.

Una de las razones de que el desarrollo del Taurus 4-1 haya sido tan veloz es que el blindado no se ha construido desde cero. Se trata de "una derivación del Marauder, un blindado sudafricano diseñado por Paramount Group, pero modificado en colaboración con socios locales para adaptarse a las necesidades bálticas", según explican desde Forum Militaire.

El mencionado medio francés detalla que el resultado de ese 'cruce' con el blindado sudafricano Marauder ha sido la creación de "un 4×4 blindado de 13,5 toneladas, capaz de transportar a 10 personas, con 2,5 toneladas de carga útil y protección STANAG 4569 nivel 3".