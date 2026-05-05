Denuncian que Israel mantiene al activista palestino-español de la flotilla aislado y en celdas "con iluminación de alta intensidad"

Un tribunal de Israel ha prorrogado seis días la detención de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo y trasladados al país, entre ellos el palestino-español Saif Abukeshek, según ha confirmado la organización Adalah, encargada de darles asesoramiento legal en el país.

Adalah ha apuntado que el tribunal de Ascalón ha aceptado este martes la petición de las autoridades para prorrogar seis días la detención de Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, por lo que seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo.

"La decisión del tribunal de prolongar la detención de los activistas humanitarios secuestrados en aguas internacionales equivale a una validación judicial de la ilegalidad del Estado", ha dicho la organización, que ha adelantado que "apelará de inmediato" para "impugnar esta decisión y exigir la liberación inmediata e incondicional de Thiago y Saif".

Aún no han presentado cargos contra ellos

Hadil Abú Salí y Lubna Tuma, abogadas de Adalah que representan a los dos activistas, han sostenido durante la vista que las acusaciones contra ambos son "infundadas" y que no hay motivos legales para que sigan detenidos. De hecho, la organización ha resaltado que las autoridades no han presentado por ahora cargos contra ellos y que el objetivo de que sigan bajo custodia es continuar los interrogatorios.

Así, ha explicado que el fiscal presentó en una vista previa una lista de supuestos delitos que incluirían "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" --en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y "transferir propiedades a una organización terrorista", igualmente el grupo islamista palestino.

Por ello, la defensa ha reseñado que no hay conexión alguna entre entregar ayuda humanitaria a la población civil a través de la citada flotilla, que pretendía romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, y una "organización terrorista", al tiempo que ha esgrimido que las leyes israelíes no son aplicables debido a que ambos fueron "secuestrados" a mil kilómetros de las costas de Gaza y no son ciudadanos de Israel.

Aislamiento total y celdas con iluminación de alta intensidad

Las abogadas han alegado además que ambos permanecen "en total aislamiento" y en unas celdas "sometidas a una iluminación de alta intensidad constante", además de que se les vendan los ojos "cada vez que se mueven de lugar, incluido para pruebas médicas". Tanto Abukeshek como Ávila están en huelga de hambre y solo beben agua desde primeras horas del 30 de abril para protestar por "su secuestro y tratamiento inhumano".

Por último, han lamentado que, a pesar de todos estos argumentos, el juez Yaniv Ben Haroush haya aprobado la petición de las autoridades, "en parte a partir de pruebas que ni los activistas ni sus abogados pudieron revisar". La decisión del tribunal supone aceptar la petición de la Fiscalía, adelantada horas antes por Adalah a Europa Press, "sin imponer limitaciones o restricciones judiciales al periodo de interrogatorio".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha retado este mismo martes al Gobierno de Israel a que ponga "encima de la mesa" las pruebas contra Abukeshek para haber llevado a cabo su detención "completamente ilegal", a la vez que ha señalado que las alegaciones que le han trasladado las autoridades israelíes niegan "rotundamente" las acusaciones vertidas contra él.

"No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen", ha insistido el ministro en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, en las que también ha detallado que Saif está "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra". "Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel", ha zanjado.