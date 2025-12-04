'Der Spiegel' revela los temores secretos de Europa por el futuro de Ucrania en una conversación con Zelenski y la OTAN

Europa no se fía de la mediación de EEUU en la posible paz en Ucrania. Esto, que no deja de ser un hecho evidente desde hace meses, ha quedado del todo ratificado tras la publicación del diario alemán Der Spiegel de fragmentos de una conversación telefónica multilateral entre grandes líderes europeos, el secretario general de la OTAN y Volodimir Zelenski.

Aunque los Gobiernos afectados rechazan confirmar directamente el contenido revelado por la importante cabecera germana, las intervenciones privadas de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Alexander Stubb o Mark Rutte no dejan de ganar eco tras conocerse hace semanas un borrador de acuerdo de paz a instancias de EEUU y con claros beneficios para Rusia sobre Ucrania.

Según las transcripciones adelantadas por Der Spiegel, Macron habría señalado que "existe la posibilidad de que EEUU traicione a Ucrania en la cuestión territorial sin claridad sobre las garantías de seguridad”. Para el mandatario francés, Kiev se enfrenta a un "gran peligro" sobre el que también incidía el canciller alemán. En la charla, Merz transmitía a Zelenski el consejo de ser "extremadamente cauteloso en los próximos días" porque "están jugando con usted y con nosotros".

Una referencia impersonal pero que fuentes conocedoras enlazan con el papel de los negociadores desginados por Trump, su mano derecha en la zona, Steve Witkoff, y su yerno y conocedor de la cuestión ucraniana, Jared Kushner.

La desconfianza por el futuro de Ucrania y la potencial paz impuesta por Moscú no es exclusiva de Macron y Merz. El sentimiento lo comparten otros políticos destacados que participaron en la misma llamada, como el presidente finlandés, Alexander Stubb, que aseguraba "no debemos dejar a Ucrania y a Volodimir solos con estos tipos".

En similares términos intervenía el máximo dirigente de la OTAN y a la vez íntimo de Trump, Mark Rutte. "Estoy de acuerdo con Alexander; debemos proteger a Volodimir", apuntó al respecto, siempre según el relato del Spiegel.

El citado medio alemán detalla que también fueron parte figuras como las primeras ministras italiana y danesa, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, respectivamente, los jefes de Gobierno de Polonia y Noruega, Donald Tusk y Jonas Gahr Støre, así como los presidentes de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) y el Consejo Europeo (António Costa).

Entre ellos se abrió un largo debate, no solo en los posicionamientos sobre EEUU sino en el propio papel de Europa. Bajo el liderazgo de Merz, un bloque evidenció la necesidad de que los "líderes" europeos estén en las negociaciones directas, algo que contó con el apoyo de Stubb, para quien "ahora estamos fuera, pero tenemos que entrar". Por contra, otro bloque liderado por Meloni mostró sus reticencias a forzar una posición unitaria europea para participar en las negociaciones.