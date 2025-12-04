Europa se deja de indirectas y empieza a acusar a Rusia de sabotaje

Desde que en el mes de septiembre decenas de drones rusos invadieron el espacio aéreo de Polonia, el país presidido de Vladímir Putin no ha dejado de poner a prueba a la OTAN con diversas provocaciones.

Moscú está enfrentándose a la Alianza Atlántica a través de una guerra híbrida, es decir, movimientos desestabilizadores como incursiones con drones, ciberataques o actos de sabotaje que tratan de dañar a la OTAN sin entrar en un enfrentamiento directo.

No obstante, desde Rusia ni siquiera descartan que en el futuro pueda tener lugar una guerra abierta contra la OTAN. Esta misma semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo".

En cualquier caso, tal y como destacan desde The New York Times, Europa ha decidido cambiar de estrategia ante esa oleada de acciones hostiles y ha comenzado a acusar directamente a Rusia de sabotaje, dejando así atrás las indirectas que había lanzado hasta el momento.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha sido contundente asegurando que "Rusia está cometiendo terrorismo de Estado".

Así intimida Rusia a Europa: de guerras híbridas y provocaciones peligrosas Las violaciones del espacio aéreo en el este o el misterio de los drones que han cerrado aeropuertos en Dinamarca y Noruega acrecientan la angustia. Rusia se desmarca, mientras la OTAN y la CE se debaten entre las palabras y las acciones.

Esas declaraciones de la jefa de la diplomacia europea han llegado después de que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, acusara hace unas semanas a agentes rusos de haber colocado dos explosivos en una línea ferroviaria.

Un tren de carga detonó uno de esos dos artefactos colocados en las vías, pero la explosión fue tan leve que el conductor ni siquiera se dio cuenta. Pese a que no se produjeron daños personales, Tusk expresó que "se ha cruzado la línea" y consideró lo ocurrido como "quizás la situación más peligrosa para la seguridad del Estado polaco" en años.

Por su parte, Lituania ha alertado de que Moscú está utilizando enjambres de globos que están entrando a su espacio aéreo tras ser lanzados desde Bielorrusia, el principal socio de Rusia. En lo que va de año, Lituania ha detectado al menos 550 globos que transportaban cigarrillos de contrabando y rastreadores GPS.