Divide y vencerás: una milicia se presenta como "alternativa" a Hamás en el sur de Gaza, bajo control israelí

Palestinos llenan galones de agua potable de un camión cisterna en Khan Younis, el 7 de septiembre de 2025.

Un grupo armado palestino se ha asentado en una aldea del sur de Gaza, en una zona bajo control del Ejército de Israel, asegurando que se encargará de "cualquiera que viva bajo la opresión de Hamás", recogió el diario The Times of Israel. "Soy el responsable de la (nueva) zona humanitaria de Jan Yunis (sur)", dijo el líder del grupo, Hussam Abdel Majid al Astal, en una entrevista con el diario israelí publicada este viernes. No es la primera vez que se habla de este miliciano, considerado un colaboracionista en el que Israel se apoya para tener información sobre el terreno, dividir y vencer, pero es significativo que aparezca a las claras en un medio israelí y en inglés.

Al Astal instaló sus fuerzas en la aldea de Qizan al Najjar, entre Jan Yunis y Rafah y bajo control militar del Ejército de Israel. La aldea está además apenas a un kilómetro de Al Mawasi, las playas a las que las fuerzas armadas dirigen día a día a la población desplazada forzosamente por sus bombardeos desde otras zonas del enclave.

El miliciano asegura que en el área bajo su control la población podrá conseguir comida, agua y refugio, y que entre sus miembros todos pasan controles de seguridad para demostrar que no han formado parte de Hamás. Su grupo actúa en "coordinación" con Israel, dijo durante la entrevista.

Preguntado al respecto, el Ejército israelí rechazó pronunciarse, desviando la pregunta hacia el Shin Bet (el servicio de inteligencia interior).

Al Astal afirma también que el grupo está armado y que recibió financiación de distintos benefactores, entre ellos Estados Unidos, Europa y estados árabes. Durante la entrevista, Al Astal reconoce mantenerse en contacto con Yasser Abu Shabab, líder de una milicia conocida como "Fuerzas Populares", que opera en Rafah (sur), también bajo control del Ejército israelí, asegurando el acceso de ayuda humanitaria.

Abu Shabab es conocido por la población gazatí y las organizaciones internacionales que trabajan en Gaza ya que durante meses asaltó junto a su clan los camiones con ayuda humanitaria que entraban a la Franja. Desde que comenzó el alto el fuego en enero de este año (y tras su final) ha trabajado en coordinación con el Ejército israelí para protegerlos.

El pasado 16 de septiembre publicó un vídeo en su perfil de Facebook mostrando la entrada de camiones al enclave.

El diario israelí Haaretz, recogiendo testimonios de soldados en el enclave que han trabajado con estos grupos, informó de que el reclutamiento para las milicias alternativas ha crecido en los últimos meses.

