Trump insiste, delante de Netanyahu, que el reasentamiento de los palestinos de Gaza es la solución: "No sé cómo quieren quedarse"

Dos semanas después de volver a la El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este martes que los palestinos de la Franja de Gaza sean reasentados de manera permanente en otros países. La sugerencia ha surgido durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Sería mi esperanza que pudiéramos hacer algo realmente bueno, algo realmente positivo, para que no quisieran volver. ¿Por qué querrían regresar? Ese lugar ha sido un infierno", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

El mandatario ha asegurado que está dispuesto a respaldar un esfuerzo para reasentar permanentemente a los palestinos de Gaza en otros territorios donde, según sus palabras, puedan vivir sin temor a la violencia. Además, ha señalado que su administración ha mantenido conversaciones con Jordania, Egipto y otros países de la región sobre esta posibilidad.

"Me gustaría ver un acuerdo para reasentar a las personas de forma permanente en hogares agradables y donde puedan ser felices y no les disparen, no los maten", ha expresado Trump.

La propuesta llega en un momento de tensiones en Oriente Próximo y en plena ofensiva israelí sobre Gaza, que ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas dentro del enclave palestino. Hasta el momento, ni Jordania ni Egipto han confirmado si han aceptado discutir la idea planteada por Washington.