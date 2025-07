Donald Trump vuelve al alto al fuego en Ucrania y revela el motivo que moverá la rueda hacia la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los bajos precios del petróleo probablemente impulsarán a Rusia a aceptar un alto el fuego en Ucrania. "Creo que tendremos una tregua debido al bajo precio del petróleo", declaró Trump, según ha informado Interfax-Ucrania .

El presidente estadounidense hizo esta declaración en respuesta a una pregunta de Fox News sobre si podría convencer a las autoridades rusas de aceptar una tregua. Trump expresó su esperanza de que se avance en el acuerdo sobre Ucrania. "Creo que algo tiene que suceder aquí. Hemos hecho un buen trabajo", declaró, según ha publicado el medio The New Voice of Ukraine.

La presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, detallaron el pasado mes la propuesta comunitaria para la 18ª ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, que incluirá, entre otras medidas, nuevas iniciativas para recortar los ingresos energéticos del Kremlin.

La Comisión Europea ha planteado rebajar a 45 dólares, desde los 60 dólares actuales, el precio tope al barril de crudo ruso, en el marco de la nueva tanda de sanciones contra Rusia que busca redoblar la presión contra Moscú ante la falta de voluntad de negociar un alto el fuego en Ucrania.

"Nuestro mensaje es muy claro. Esta guerra debe terminar. Necesitamos un alto el fuego real y Rusia tiene que acudir a la mesa de negociaciones con una propuesta seria", expuso la conservadora alemana, quien lamentó que Rusia ha entrado en "una economía de guerra y sacrifica las perspectivas de futuro" de sus ciudadanos

En este sentido, recalcó que mientras Rusia no demuestre su voluntad de alcanzar la paz en Ucrania, la UE "intensificará" la presión sobre el Kremlin con el objetivo de un alto el fuego que lleve a un diálogo "genuino" para el fin de las hostilidades. En la misma línea, Kallas indicó que, de la mano de Estados Unidos, el bloque puede obligar a Putin a "negociar con seriedad", tras lamentar que el Kremlin "miente al mundo" sobre sus intenciones. "Está claro que Rusia no quiere la paz y nada sugiere que esté preparada para la paz", avisó.