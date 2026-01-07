EEUU controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido", según avisa el secretario de Energía estadounidense

El futuro del mercado petrolífero tras el ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Maduro.

EEUU confirma lo que muchos pronosticaban. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha anunciado este miércoles que su país controlará la venta de petróleo de Venezuela durante un tiempo "indefinido". El dinero que consiga de dichas transacciones se depositará en cuentas controladas por Washington.

De hecho, según ha anunciado la administración norteamericana, Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar el crudo venezolano como parte del trato con Caracas. Según Rubio, la Administración interina que preside Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washingon "entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos".

Washington ha descartado por el momento a los principales representantes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para gestionar el país tras la deposición de Maduro y ha subrayado que seguirá incautando por el momento petroleros sancionados ligados al transporte de crudo venezolano, algo que lleva haciendo desde diciembre.

El Comando Sur de Estados Unidos informó hoy que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que aparentemente pertenecía a la llamada "flota fantasma" que distribuía crudo para el Gobierno de Maduro y viajaba con bandera de Camerún. A su vez, también se informó de la captura de otro buque cisterna —este sin crudo— en el Atlántico que Washington lleva persiguiendo tres semanas y que porta bandera rusa.