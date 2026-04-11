EEUU está perdiendo otra guerra, pero contra la carpa asiática: los pescadores, obligados a llevar casco navegando ríos para protegerse de esta especie invasora

La carpa voladora invade los lagos estadounidenses. Esta especie de pez asiática lleva décadas sumida en los lagos de Estados Unidos, pero desde hace unos años la situación se ha vuelto compleja. Según informa Daily Mail, la raza invasora se propaga tan rápidamente que ha obligado a la Administración de Donald Trump a poner soluciones. Además, la agresividad de los peces en los lagos del norte del país, han hecho que los residentes tomen medidas drásticas.

Tal y como reza la publicación, las autoridades de los Grandes Lagos han adoptado precauciones para no ser "derrotados" por la carpa voladora. Un pescador del estado de Illinois asegura en conversación con el Wall Street Journal que uno de estos animales atacó sus brazos, cara y piernas. Asismismo, explica que tiene amigos que han sufrido magulladuras y heridas. Esto ha motivado a que los residentes del norte se protejan de la especie.

La carpa voladora es bien perjudicial para a naturaleza de los lagos puesto que consumen suministros de alimento de especies locales, haciendo que mueran más rápido. Los expertos temen que la el animal siga migrando hacia los Grandes Lagos de EEUU y ponga en peligro la lucioperca, la lubina, la trucha y, lo más importante, la industria pesquera de la región, valorada en 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros).

Trump se une a la lucha

Este marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un plan contra la carpa asiática "desenfrenada". "Pediré a otros gobernadores que se unan a esta lucha, incluidos los de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, el futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, de quien sé estará encantado de contribuir a esta noble causa", aseguró.

De esta forma, se plantea crear "una barrera" entre la carpa asiática y las fuentes vitales de pesca en los lagos del norte de EEUU. Esto incluiría, de acuerdo a la información consultada en el medio de comunicación, un elemento disuasorio eléctrico, un candado al ras, un muro guía y canales diseñados. Aunque el proyecto no se completará hasta 2031, los estados han ideado formas creativas de capturar la población de peces.