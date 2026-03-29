Maduro reaparece tras su comparecencia en Nueva York y asegura que está "bien y firme"

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, detenidos por agentes de EEUU a su llegada al país

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que se encuentra "bien y firme" junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su reciente comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.

El comunicado, publicado en redes sociales, llega en un momento clave del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos y en el que el juez ha decidido que el caso siga adelante.

En su mensaje, el mandatario quiso agradecer el apoyo recibido por parte de ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. "Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", señalaron.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien", continuaron en el comunicado.

El pronunciamiento se produce después de su última comparecencia ante el tribunal en Nueva York, donde el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar la causa judicial en su contra, aunque cuestionó algunos aspectos relacionados con las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Uno de los puntos más debatidos es el acceso a fondos para pagar su defensa. Su abogado, Barry Pollack, ha advertido que podría abandonar el caso si no se permite al Gobierno venezolano cubrir los honorarios legales, al considerar que las restricciones actuales dificultan el derecho a una defensa adecuada.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense. Ambos se han declarado no culpables de los cargos, que incluyen presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.