El aeropuerto de Bruselas cierra su espacio aéreo por la presencia de drones

Bruselas vuelve a cerrar su espacio aéreo ante la presencia de drones. El aeropuerto de Bruselas-Zaventem ha cerrado completamente este martes debido a la presencia de tres drones en las proximidades de la terminal poco antes de las 20.00 hora local, según informó el diario local Het Laatste Nieuws.

Algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y los aparatos que debían aterrizar en la capital belga están siendo desviados hacia otras localidades belgas como Lieja, Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o Fráncfort, según puede verse en la web especializada Flight Radar.

Otros aparatos permanecen en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron a ese diario que están "investigando el asunto" y que por el momento no hay vuelos que aterricen o despeguen de Bruselas-Zaventem. "Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados", dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó en Madrid.

En las últimas semanas, se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales".

Por su parte, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha apuntado en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia. Aunque, ha admitido que, de momento, "no tienen información concreta sobre el origen de los drones", el titular de Defensa ha señalado la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa.