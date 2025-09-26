El cargamento más grande jamás cargado por un portacontenedores se dirige a Europa: este es su destino

Vista aérea de un buque portacontenedores a plena carga transportando contenedores por el mar azul para logística, importación, exportación, envío o transporte.

El comercio marítimo sigue batiendo récords. Esta vez, el protagonista es el buque portacontenedores 'One Innovation', que se dirige al puerto de Róterdam (Países Bajos) con una cifra histórica: 22.233 contenedores estándar a bordo.

"Ha marcado un nuevo hito al lograr un récord de carga de 22.233 TEU, el más alto jamás registrado en cualquier nave de contenedores hasta la fecha", ha destacado Ocean Network Express (One), la naviera que opera el barco. El gigantesco buque ha partido de Singapur y tiene prevista su llegada a Europa el próximo 12 de octubre, tras una escala en Felixstowe (Reino Unido).

Con 400 metros de eslora y 61 metros de manga, el 'One Innovation' no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por su capacidad logística. Se trata de uno de los mayores buques de su clase, diseñado para maximizar la eficiencia en las rutas comerciales globales y responder a la creciente demanda de transporte de mercancías.

Este tipo de buques también presentan ventajas medioambientales. Según datos de ONE, un barco del tamaño del 'One Innovation' puede reducir las emisiones de CO₂ en un 45% por contenedor en comparación con buques más pequeños, lo que lo convierte en una opción más sostenible dentro del transporte marítimo.

Desafíos

Sin embargo, el crecimiento en tamaño también plantea nuevos desafíos logísticos. La llegada de esta 'ciudad flotante' a Róterdam requiere una coordinación milimétrica, con grúas especiales, una planificación precisa de camiones y buques de navegación interior, así como procesos aduaneros eficientes para evitar colapsos.

Además, el aumento del volumen transportado trae consigo riesgos de seguridad, como se evidenció recientemente cuando cerca de 70 contenedores cayeron al agua en el puerto de Long Beach, en EEUU.

No obstante, pese a estos desafíos, la industria naviera parece estar avanzando hacia un modelo más eficiente y menos contaminante. Mientras el 'One Innovation' marca nuevo hito, otros buques como el 'Laura Maersk', el primero del mundo en operar con metanol ecológico, apuntan hacia un futuro con bajas emisiones.