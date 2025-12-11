Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El jefe de la OTAN lanza una seria advertencia en su visita a Berlín: "Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro"
El jefe de la OTAN lanza una seria advertencia en su visita a Berlín: "Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro"

"Demasiados no perciben la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar..."

Mark Rutte, en una comparecencia reciente
Mark Rutte, en una comparecencia reciente

Si vis pacem para bellum... El jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado este jueves una dura advertencia al resto de miembros de la alianza durante un discurso celebrado en Berlín, donde ha querido alertar del peligro que puede suponer Rusia, así como ha vuelto a subrayar la necesidad de incrementar el gasto en defensa, en línea con las peticiones del presidente de EEUU, Donald Trump. 

"Estoy aquí hoy para explicarles la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser clarísimos sobre la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro", ha dicho Rutte, quien ha querido defender el aumento en defensa y las pretensiones de Trump, así como la importancia de prepararse para un posible conflicto en el contexto geopolítico actual.

"Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar. El gasto y la producción de defensa de los aliados deben aumentar rápidamente. Nuestras fuerzas armadas deben contar con lo necesario para garantizar nuestra seguridad", ha señalado el mismo. 

"Durante la Guerra Fría, el presidente Reagan advirtió sobre los impulsos agresivos de un imperio maligno. Hoy, el presidente Putin está de nuevo en el negocio de la construcción imperial", ha agregado Rutte, quien ha afirmado que "en su visión distorsionada de la historia en el mundo, Putin cree que nuestra libertad amenaza su control del poder y que queremos destruir a Rusia". 

Durante su intervención el máximo representante de la OTAN también ha querido agradecer a Trump por su trabajo, pues según ha defendido, "él es el único que puede llevar a Putin a la mesa de negociaciones". "Pongamos a prueba a Putin. Veamos si realmente quiere la paz o si prefiere que continúe la masacre", ha sentenciado finalmente. 

Se espera que durante la jornada de hoy la 'Coalición de la Voluntad' realice una llamada, en la que está previsto que intervengan el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, entre otros nombres. 

