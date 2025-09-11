El FBI reconstruye los pasos del asesino de Charlie Kirk: así actuó antes, durante y después

La Policía trabaja en el campus universitario en el que murió Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? El FBI completa el puzzle para identificar y detener al asesinto del activista ultraconservador. El hombre, de 31 años, falleció el miércoles de un disparo en el cuello cuando participaba en un acto en un campus universitario del estado de Utah, pero a estas horas se desconoce quién es el autor del lejano disparo que impactó el el cuello de Kirk y acabó con su vida.

Este jueves, la policía norteamericana asegura que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano. Para cometer el crimen, el responsable usó un "rifle de alta capacidad".

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

El activista conservador y del movimiento MAGA Charlie Kirk, en una imagen de archivo en Los Angeles, California. Michael S. Schwartz via Getty Images

El FBI ha pedido colaboración ciudadana para detener al asesino. El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".

El formulario compartido pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone.

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y fue asesinado de un disparo en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah.

La policía detuvo el miércoles a dos personas consideradas sospechosas, pero las liberó después al considerar que no estaban relacionadas con el tiroteo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que su administración dará con los responsables. El mandatario añadió que preservará el legado de Kirk, a quien describió como "un patriota y defensor de la libertad de expresión".

