La ONU se agarra al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara como "solución más viable" y olvida su autodeterminación

Naciones Unidas bendice el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental y se olvida de una posible autodeterminación del territorio africano. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por mayoría el itinerario defendido por el régimen de Mohamed VI, que también avalan España, EEUU, Francia y más recientemente Reino Unido. Pero el factor clave ha sido Washington, que lo ha planteado como la única "solución" para la problemática en la zona.

Para el organismo encabezado por António Guterres, una autonomía genuina para el Sáhara Occidental, siempre bajo la soberanía de Marruecos, se convertiría en "la solución más viable" para alcanzar un acuerdo "justo, duradero y mutuamente aceptable" tras medio siglo largo de reivindicaciones territoriales y enfrentamientos.

Así consta en el texto presentado por EEUU en el Consejo de Seguridad, que ha dado luz verde con 11 votos a favor, ninguno en contra y sólo 3 abstenciones —aunque de peso: Rusia, China y Argelia—. Por ello, los responsables han solicitado establecer cuanto antes negociaciones para hacer viable el polémico plan de Rabat, presentado en 2007. La capital marroquí se ha vestido de fiesta de inmediato, con coches y gentío llenando las calles con júbilo para celebrar su victoria diplomática.

Mohamed VI ha comparecido en un eufórico mensaje a la nación. "Tras 50 años de sacrificios, abrimos un nuevo y victorioso capítulo en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara, con el objetivo de poner fin definitivamente a este conflicto artificial, mediante una solución consensuada basada en la Iniciativa de Autonomía", ha apuntado, negando unilateralmente cualquier otra alternativa a su propio plan.

El monarca alauí no se ha olvidado de España, apoyo clave desde el volantazo dado por el Gobierno en 2022 con el apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara. A nuestro país, como a EEUU, ha agradecido sus apuestas por "fomentar la inversión" en intereses marroquíes.

En paralelo, el Consejo de Seguridad ha decidido prorrogar un año más el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que alcanzará al menos hasta el 31 de octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha "exhortado" a todas las partes a sentarse a la mesa y debatir "utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión". Para el enviado de Trump a Naciones Unidas, el texto aprobado sin una sola negativa es el fruto de un "esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos" para garantizar un futuro aceptable tanto para Marruecos como para la excolonia española.

Argelia, la gran voz en contra (sin votar en contra)

Las críticas, sutiles, han llegado de la mano del ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf. El político norteafricano se ha justificado tras no participar de la votación para "demostrar su distanciamiento" de un plan que "no refleja suficientemente la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización".

"Es cierto que se han aportado al texto mejoras sustantivas", ha querido matizar de inicio, citando los tres puntos claves que han llevado a Argel a no votar en contra. Para el Gobierno argelino son de reconocer la intención de alcanzar "una solución justa y duradera" o la "consagración del derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación", así como a la llamada a Marruecos y al Frente Polisario a plantear "negociaciones de buena fe y sin condiciones previas".

No obstante, cree que el texto sigue mostrando "deficiencias". "Se queda muy corto con respecto a las aspiraciones legítimas y las expectativas del pueblo del Sáhara Occidental, representado por el Frente Polisario. Un pueblo que desde hace 50 años practica la resistencia para poder tener voz y voto sobre su propio destino", ha sostenido el ministro de Exteriores.

La resolución llega a escasas fechas de la conmemoración del 50 aniversario de la llamada 'Marcha Verde', una movilización masiva de marroquíes hacia el Sáhara el 6 de noviembre. En las postrimerías del régimen del dictador Francisco Franco, por entonces agonizante, la protesta social precipitó la retirada de España de su territorio.