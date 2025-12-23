Trump cada vez más cerca de Jeffrey Epstein: nuevos documentos confirman que viajó con él "muchas más veces" de lo que se creía

Los últimos documentos que han salido a la luz del caso Epstein colocan a Donald Trump cada vez más cerca del pederasta. Las últimas informaciones publicadas este martes apuntan a que el presidente estadounidense voló al menos ocho veces junto a Jeffrey Epstein en el avión privado de éste en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años.

Así lo indica una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha publicado en la tarde de este lunes, pero que parece haber borrado posteriormente. Una desaparición que no ha servido para que el diario The Washington Post consiguió descargar antes de que dejaran de estar disponibles.

Al contrario que los publicados el pasado sábado, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha tratado de distanciarse lo máximo posible de Epstein y sus crímenes, informa este martes el diario estadounidense.

"Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos.

En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Donald Trump y su expareja Melania Knauss con Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell. Getty Images

Pistas del FBI

Los documentos también revelan que el FBI recopiló varias pistas sobre la relación entre Trump y Epstein durante fiestas en sus respectivas propiedades a principios de la década de los 2000, aunque no confirman si hubo investigaciones posteriores al respecto. Además, los archivos muestran que los investigadores enviaron en 2021 una citación judicial a Mar-a-Lago, la mansión y club privado de Trump en West Palm Beach (Florida), según el periódico estadounidense.

El motivo de esa citación no está del todo claro, pero los documentos sí indican que un fiscal federal estaba buscando documentos sobre las personas que trabajaban en el club de Trump que podían ser relevantes en el caso contra Maxwel, expareja de Epstein, y encargada de traficar con las niñas menores de edad. "No he conseguido localizar a nadie que recuerde a [censurado] trabajando en Mar-a-Lago en el año 2000", escribió ese fiscal en un correo electrónico incluido entre los nuevos papeles.

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en referencia al Príncipe Andrés.

El rey Carlos III del Reino Unido retiró en noviembre el título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

Trump sobre la aparición de Bill Clinton: "Odio ver que salgan fotos suyas"

Donald Trump "odia" ver fotos de Bill Clinton entre los archivos publicados del caso Epstein. "A mí me gusta Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos", declaró en una rueda de prensa en su residencia de Florida este lunes.

Bill Clinton en un jacuzzi, en una de las imágenes desclasificadas del caso Epstein. EFE

De este modo, Trump buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que "todo el mundo era amigo de este tipo" en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que "estaba en todas partes". "El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", indicó.