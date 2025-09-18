Enumeran los aeropuertos más aterradores de Europa y se cuela uno español en el top 10 del miedo y el estrés 

Un nuevo informe de la plataforma AirAdvisor, especializada en la defensa de los derechos de los viajeros, ha revelado cuáles son los 10 aeropuertos más estresantes y "aterradores" de Europa, y uno español figura entre los más temidos.

Se trata del Aeropuerto de Tenerife Norte, el cual ocupa el décimo lugar en este ranking, elaborado a través de datos técnicos y experiencias que suelen generar ansiedad entre los pasajeros, especialmente aquellos que ya tienen miedo a volar.

¿Por qué algunos aeropuertos causan más ansiedad?

Según el estudio, no se trata de que estos aeropuertos sean inseguros —de hecho, todos cumplen con estrictas normativas internacionales—, sino de que presentan algunas complejidades para los pilotos: desde vientos cruzados frecuentes y turbulencias severas, hasta aproximaciones no convencionales y pistas rodeadas de montañas o acantilados.

Los 10 aeropuertos europeos más aterradores, según AirAdvisor:

Funchal / Madeira (Portugal) Gibraltar (Territorio Británico de Ultramar) Innsbruck (Austria) London City (Reino Unido) Vágar / Islas Feroe (Dinamarca) Keflavik (Islandia) Skiathos (Grecia) Santorini (Grecia) Mykonos (Grecia) Tenerife Norte (España)

Vista del aeropuerto en un día de verano. Vista aérea. Funchal, Madeira, Portugal. Getty Images

¿Qué hace tan especial al aeropuerto de Tenerife Norte?

Ubicado en una zona montañosa y con una historia marcada por episodios de niebla espesa y visibilidad reducida, el aeropuerto tinerfeño es conocido por presentar condiciones meteorológicas que pueden obligar a desvíos o aterrizajes poco suaves. Además, su cercanía al terreno montañoso implica maniobras más complejas, especialmente en días de viento.

A esto se suman otros factores que AirAdvisor también incluye en su análisis: la vista cercana de montañas, giros pronunciados en la aproximación y sacudidas que, aunque controladas, pueden disparar el miedo de muchos pasajeros.

Aeropuertos insulares, los más desafiantes

Una tendencia clara en la lista es la presencia de aeropuertos ubicados en islas. Las pistas situadas cerca del mar, muchas veces en espacios reducidos, están más expuestas a ráfagas de viento impredecibles. En Madeira, por ejemplo, gran parte de la pista está construida sobre pilares que se alzan sobre el océano. En Skiathos, los aviones vuelan a solo unos metros de los turistas que esperan en la playa. Y en Santorini o Mykonos, la geografía obliga a maniobras que no dejan indiferente a nadie.

Cómo se elaboró el índice

AirAdvisor ha desarrollado el modelo PURE (Passengers' Unease & Real-world Exposure), que combina datos técnicos de vuelos con factores emocionales que influyen en la percepción del riesgo. El ranking se basa en siete factores clave, entre ellos:

Turbulencias frecuentes y vientos cruzados.

frecuentes y vientos cruzados. Aproximaciones complejas y descensos pronunciados.

y descensos pronunciados. Limitaciones físicas de la pista (longitud, inclinación, ubicación).

de la pista (longitud, inclinación, ubicación). Proximidad de montañas, agua o acantilados.

de montañas, agua o acantilados. Alta variabilidad operativa por clima.

operativa por clima. Condiciones más extremas en temporada alta.

en temporada alta. Impacto visual y sensorial durante el aterrizaje.

¿Es peligroso volar a estos destinos?

No. Aunque el informe los catalogue como "aterradores", todos estos aeropuertos cuentan con estrictas medidas de seguridad y los pilotos están entrenados específicamente para operar en ellos. Lo que puede parecer un "aterrizaje de infarto" para un pasajero, es simplemente parte de la rutina diaria para un piloto con experiencia.