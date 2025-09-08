Esta es la cantidad de dinero que se embolsa Kim Jong Un del salario de los soldados norcoreanos en Ucrania

Kim Jong-Un saca rédito por enviar a sus soldados al frente de la guerra en Ucrania. El líder Supremo de Corea del Norte se embolsa un salario mensual de unos 2.000 dólares (1.700 euros) por cada soldado de las tropas enviadas para apoyar a Rusia. Uno de sus desertores en el exilio, Hyun-Seung Lee, que fue reclutado a los 17 años, asegura que estos soldados fueron engañados, haciéndoles creer que servirían como unidades de apoyo a Rusia.

En declaraciones recogidas por el diario británico Daily Express, el exmiembro del ejército norcoreano hasta su deserción en 2014, asegura que "se suponía que la mayoría de los soldados morirían en este campo de batalla y el líder Supremo está ganando enormes cantidades de dinero con esos sacrificios". "Según los informes, Rusia paga por cada soldado unos 2.000 dólares. Sin embargo, el país nunca ha compartido este dinero con los miembros de la familia o los soldados, así que Jong-un está ganando una enorme cantidad de dinero", agrega.

Asimismo, el exsoldado aprovecha para criticar el escaso salario que reciben los soldados del ejército norcoreano por sus servicios. Él mismo revela que con su salario "sólo podía comprar un helado". En la actualidad, cualquiera de los combatientes, cobra "un dólar al mes" y la mayoría "depende de las raciones del Gobierno".

Por su parte, el especialista en política norcoreana Jean Lee, en declaraciones también recabadas por el digital británico, apuntó que, "por primera vez", Pyongyang "tenía algo que Rusia necesitaba y eso era un amigo y un socio en esta campaña en Ucrania". "El valor para Vladímir Putin de tener soldados de infantería, que bien podrían ser carne de cañón, probablemente le salve algunos cuerpos, pero también le da un poco de influencia para su campaña propagandística".

"En ese sentido, creo que las tropas en el terreno juegan ese papel de primera línea que podría ayudarlo a prolongar el conflicto", añade el experto. Pero, "también hay muy pocos países que tengan esa munición de la era soviética que Putin necesita. Corea del Norte todavía tienen reservas", concluye.

De acuerdo a la información difundida, aproximadamente 4.000 de los soldados norcoreanos enviados al frente de la guerra en Ucrania han sufrido heridas. Además, unos 600 han muerto.