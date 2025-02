Estados Unidos cumple su traición y Ucrania entra en caos: "La situación está al borde del desastre"

Alrededor de 400 llamadas de auxilio quedaron sin respuesta cuando la línea de ayuda del Centro de Veteranos de Ucrania se vio obligada a cerrarsus operaciones durante una semana tras el abrupto corte de financiación por parte de EEUU. Esta suspensión, que ha generado una crisis en múltiples sectores del país, es consecuencia directa de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de congelar casi toda la ayuda exterior.

"Solo unos días antes de la suspensión, recibimos una solicitud de una persona que declaró haber intentado suicidarse y buscaba apoyo, y pudimos brindarle ese apoyo", cuenta a CNN Ivona Kostyna, cofundadora de Veteran Hub, una organización no gubernamental que proporciona apoyo a familias de militares, veteranos heridos y personas en crisis. "No sabemos cuántas de esas llamadas (sin respuesta) fueron de esa naturaleza", añade.

Se trata de una situación, asegura Kostyna que la administración de Volodímir Zelenski no puede solucionar por su falta de recursos económicos: "Son áreas que el gobierno no puede cubrir porque no tiene suficiente dinero porque está financiando al ejército". Asimismo, destaca que, más allá de la financiación, se enfrenta a la pérdida de trabajadores: "No solo perderíamos a esa persona, sino que, si volviera la financiación, tendríamos que reconstruir y perderíamos seis meses de formación para la siguiente persona. Por eso la continuidad es tan importante".

Ese problema afecta a otras entidades como la fundación Vykhid, que trabaja en la prevención del VIH y la tuberculosis. "Estoy perdiendo gente calificada y con experiencia", lamenta su directora, Olena Goriaceva. Desde la suspensión, Vykhid ha tenido que cerrar un programa clave para la detección temprana del VIH, lo que podría derivar en un aumento de casos sin diagnóstico ni tratamiento oportuno en Ucrania, que ya enfrenta una de las tasas de infección más altas de Europa.

Previsiones desesperanzadoras

El impacto de la congelación ha alcanzado también a comunidades como Shevchenkove, en la región de Mykolaiv, donde la ayuda de USAID había sido fundamental para la reconstrucción y la provisión de servicios médicos tras la ocupación rusa. Clínicas financiadas por estos fondos han tenido que reducir sus operaciones, dejando a miles de personas sin acceso a atención médica básica.

Algunos servicios vitales se han podido ir restaurando, pero la incertidumbre persiste, ya que la falta de continuidad en los programas de asistencia podría traer consecuencias devastadoras a largo plazo. "Todo lo que fue destruido tuvo que ser reconstruido, y todo lo que fue ocupado tuvo que ser reconstruido", señala el jefe de la administración local, Oleh Pylypenko, quien fue detenido por las tropas rusas y liberado en uno de los intercambios de prisioneros.

En este sentido, considera que es muy complicado que otros donantes internacionales puedan igualar los fondos proporcionados por USAID: "Creo que la situación está al borde del desastre", advierte, y añade que incluso si los programas se reinician después de la congelación inicial de 90 días anunciada por Trump, llevará mucho más tiempo ponerlos nuevamente en funcionamiento.