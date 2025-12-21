Estados Unidos vuelve a interceptar otro petrolero frente a las costas de Venezuela

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana custodiando los recorridos de embarcaciones en La Guaira (Venezuela).

EEUU continua su persecución contra Venezuela, esta vez con otro petrolero. Se trata de la segunda intercepción que realiza la administración de Donald Trump durante este fin de semana, tal y como ha recogido la agencia Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses.

"La guardia estadounidense está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela", advirtieron las fuentes en un inicio, que más tarde confirmaron que el buque se encontraba bajo orden judicial.

La embarcación interceptada, de bandera panameña y vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, era conocida como 'Bella-1' y permanecía sancionada desde el pasado junio de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

Uno de los motivos que han dado desde la oficina han sido que la embarcación se encontraba relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán y que la compañía había "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

