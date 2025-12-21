Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Estados Unidos vuelve a interceptar otro petrolero frente a las costas de Venezuela
EN DIRECTO
La participación a las 14:00 horas en Extremadura es del 35,92%, cinco puntos menos que en 2023
Global
Global

Estados Unidos vuelve a interceptar otro petrolero frente a las costas de Venezuela

Lo ha adelantado la agencia Reuters, la cual cita a dos funcionarios. Se trata de la segunda embarcación capturada de este tipo en este fin de semana. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Agentes de la Policía de Venezuela vigilan la costa de La Guaira, con un barco al fondo, en el mar.
Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana custodiando los recorridos de embarcaciones en La Guaira (Venezuela).Ronald Peña R. / EFE

EEUU continua su persecución contra Venezuela, esta vez con otro petrolero. Se trata de la segunda intercepción que realiza la administración de Donald Trump durante este fin de semana, tal y como ha recogido la agencia Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses.

"La guardia estadounidense está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela", advirtieron las fuentes en un inicio, que más tarde confirmaron que el buque se encontraba bajo orden judicial.

La embarcación interceptada, de bandera panameña y vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, era conocida como 'Bella-1' y permanecía sancionada desde el pasado junio de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. 

Uno de los motivos que han dado desde la oficina han sido que la embarcación se encontraba relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán y que la compañía había "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 