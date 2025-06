Greta Thunberg acusa a Israel de realizar "un acto ilegal" tras su deportación y denuncia "el genocidio en marcha en Gaza"

La activista sueca Greta Thunberg, deportada durante la mañana de este martes después de que las autoridades israelíes abordaran la Flotilla de la Libertad, ha acusado al gobierno de Israel de cometer "un acto ilegal" para evitar que llegaran a la Franja y colaborar en el reparto de alimento a la población gazatí.

"Han cometido un acto ilegal al secuestrarnos en aguas internacionales en contra de nuestra voluntad, llevándonos a Israel, reteniéndonos en el barco sin dejarnos salir, pero esa no es la verdadera historia aquí: la verdadera historia es que hay un genocidio en marcha en Gaza", han sido las primeras palabras de Thunberg a su llegada a París.

Al mismo tiempo, ha querido restar importancia a la situación que les ha tocado vivir, y que las miradas internacionales continúen informando sobre lo ocurre en la Franja. "(Lo que nos ha pasado) no es nada comparado con lo que están soportando los palestinos", ha proseguido. Y ha realizado un nuevo llamamiento para que Israel libere de una vez y de forma "inmediata" a la población gazatí.

En lo que respecta la reconocimiento internacional de Palestina, la joven activista ha asegurado que es "bienvenido" pero que se trata de lo "mínimo indispensable" y ha afirmado que se necesita "mucho más que eso", ya que "cuando existe el riesgo de que ocurra un genocidio tenemos el deber de evitar que suceda".

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se ha mostrado muy contundente tras la (no) llegada de Thunberg y el resto de activista a Gaza, y aseguró que Israel no permitirá que "esta 'persona non Greta" esté en el país.

"Persona non Greta' recibió comida y fue tratada bien. Israel actuó de manera pacífica. Quiero dejarlo claro: no dejaremos que esta 'persona non Greta' esté en Israel", justificó Saar ante los medios israelíes en Jerusalén.

Qué es la Flotilla de la Libertad, la iniciativa activista que trata de romper el cerco de Gaza Acabar con el bloqueo, entregar ayuda humanitaria, concienciar a la población mundial de la situación de Palestina y sacar los colores a la comunidad internacional son los objetivos de esta suma de organizaciones.

Por último, aseguró que "esto no ha sido más que un truco publicitario ridículo" y que en cualquier caso, harán llegar "a Gaza la poca cantidad de ayuda humanitaria que queda en el yate".

