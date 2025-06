Greta Thunberg se embarca para ayudar a Gaza y el ministro de Defensa israelí amenaza: "Dad la vuelta porque no llegaréis"

La activista Greta Thunberg, junto con otros once compañeros más, ha llegado este domingo a la costa de Egipto, donde el barco en el que viaja (conocido como Madeleine) ha hecho escala antes de seguir rumbo a Gaza, según un comunicado compartido por los organizadores de la campaña. El objetivo de la embarcación no es otro que entregar ayuda humanitaria a la población del territorio, la cual lleva sufriendo restricciones y limitaciones en el acceso de suministros básicos desde el auge del conflicto.

La noticia, que ha servido como un alivio para los gazatíes, ha sentado, por el contrario, como un jarro de agua fría a Israel, que ya ha amenazado a la activista con que dé la vuelta porque no permitirá que alcancen la zona. "He ordenado a las FDI (fuerzas de Defensa de Israel) que actúen para que la flotilla Madeleine no alcance Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, digo claramente: dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza", advirtió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, este domingo.

Para el Comité Internacional para Romper el Asedio a Gaza, "la aproximación del Madeleine a las costas de Gaza representa un valiente desafío a las políticas injustas que asedian a los civiles y un mensaje de solidaridad de los pueblos del mundo libre con nuestro pueblo de Gaza".

Según recoge el mismo, la coalición de la Flotilla de la Libertad—creada en 2010— se encuentra en contacto con diversos organismos internacionales de derechos humanos y jurídicos para asegurar la protección de los activistas que se encuentran a bordo, resaltando que "cualquier ataque u obstrucción al barco constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario".

En este sentido, la activista alemana de derechos humanos, Yasemin Akar, ha advertido de que no cesarán en su objetivo de frenar el bloqueo israelí de Gaza. "Si Israel nos ataca, será otro crimen de guerra. No nos habríamos embarcado en esta misión si no creyéramos que llegaríamos a Gaza", señala Akar, que espera que el barco llegue al enclave palestino este domingo. "Estamos a poca distancia de las aguas territoriales de Gaza", agrega.

La Flotilla de la Libertad es un movimiento internacional no agresivo que defiende a los palestinos y que cuenta con una dimensión humanitaria cuyo objetivo principal es erradicar el bloqueo israelí de Gaza. Cabe destacar que, desde la ofensiva de Israel de 2023 hasta la fecha, han perdido la vida al menos 54.650 personas y 125.500 han resultado heridos, según denunciaron el pasado jueves las autoridades del enclave palestino, aunque se cree que la cifra podría ser aún mayor.