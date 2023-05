Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los ataques y combates en Bajmut

Suenan las alertas antiaéreas en el este de Ucrania y en la región de Kiev: nueva ola de drones 'kamikaze' rusos

Ucrania ha activado la alerta aérea hoy en todas las provincias del este del país, además de en la región de Kiev, después de que se hayan escuchado explosiones en parte de su territorio. La Administración Militar de la ciudad de Kiev ha confirmado que durante la noche se han producido ataques de vehículos aéreos no tripulados sobre la capital. En concreto, se trataría de varios drones 'shahed' iraníes ('kamikaze'.



"Las tácticas del enemigo siguen siendo las habituales y sin cambios, con el inicio de la noche, el país terrorista lanzó su andanada de municiones desde varias direcciones", ha acusado la Administración Militar a través de un comunicado, donde además han confirmado que no hay heridos ni edificios afectados. El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrei Yemark, ha pedido a los ciudadanos no ignorar la alerta, y ha confirmado que las defensas aéreas ucranianas están funcionando. También las autoridades de cada una de estas regiones han informado de la alerta y han pedido a sus ciudadanos que busquen refugio.



Según ha informado la emisora de radio Suspilne, se habrían escuchado explosiones tanto en la ciudad de Kiev como en Zaporiyia y en Dnipro. Los ataques se producen horas después de que una explosión haya hecho descarrilar un tren de mercancías en Rusia, en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, sin que se hayan dado detalles sobre el motivo de la explosión y sin que se hayan reportado víctimas.