Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates y los actos del Día de la Victoria 

Rusia bombardea Kiev horas antes de la visita de Von der Leyen



La aviación rusa lanzó la pasada noche "una quincena" de misiles de crucero contra Kiev que fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas, horas antes de la llegada en tren a la capital ucraniana de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para celebrar el Día de Europa.



Los misiles fueron destruidos antes de completar su trayectoria y no causaron víctimas o daños materiales de consideración en las infraestructuras públicas, informó a primera hora del martes la Administración Militar de la capital ucraniana en un comunicado publicado en su canal de Telegram. Se trata, por el elevado número de misiles, de uno de los ataques más masivos contra la capital ucraniana en los últimos meses.



Como destacó la Administración Militar capitalina, Rusia también en la madrugada del lunes un número récord de drones kamikazes shahed de fabricación iraní, 35. Todos fueron derribados por las defensas ucranianas.



Durante la pasada noche, Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania un total de 25 misiles de crucero, 23 de los cuales fueron interceptados por el ejército ucraniano. En algunas ciudades, los misiles provocaron destrozos y heridos. De momento no se conocen víctimas mortales.



Gracias a los sistemas defensivos recibidos de sus socios occidentales, entre ellos de España, Ucrania intercepta desde hace meses buena parte de los drones y misiles con los que Rusia ataca sus ciudades. Según los expertos, Rusia sigue lanzando estos artefactos aunque no alcancen sus objetivos para provocar terror y agotar la munición antiaérea de Ucrania.