El FC Barcelona se clasifica 'sobrado' para los cuartos de final de la Champions League al golear al Newcastle 7-2

El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra su segundo gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle, en el Camp Nou.

El FC Barcelona se ha clasificado para cuartos de final de la Champions League tras una goleada de escándalo al Newcastle en la vuelta de los octavos de final en el Camp Nou. Venían de un empate a uno en la ida.

El primer gol llegó temprano, con un gran pase entre líneas de Lamine Yamal que remata Raphina con disparo colocado. Era el minuto 6 y la eliminatoria se encarrilaba, pero el Newcastle sorprendía en el 14 con gol de Elanga, aunque pronto se vuelve a adelantar el Barça en el 17 con gol de Marc Bernal.

El Barcelona seguía marcando el tempo del partido, pero de nuevo el Newcastle volvía a empatar el partido y la eliminatoria, con gol de nuevo de Elanga en el 27 (tenía ya su doblete). No había llegado la media hora y ya había cuatro goles.

Las ocasiones se sucedían en ambas porterías, sin control en el medio campo. La tuvo Lamine y Lewandowski en la misma jugada en el descuento de la primera parte. Parecía que acababa así el primer round.

Pero a pocos segundos de cumplirse el tiempo añadido llegaba el penalti por agarrón a Raphina y lo convertía en gol Yamal, que igualaba así con Mbappé el récord de más goles en Champions antes de los 19 años.

Segunda parte: el Barça se pone serio y goleada de escándalo

Veníamos de un empate a dos y un penalti de última hora, pero la segunda parte no siguió con la misma emoción el marcador. El Barcelona aumentaba pronto la distancia con el 4-2 en el minuto 50 de la mano de Fermín, y en el 55 Lewandowski decidía prácticamente la eliminatoria con el 5-2.

Y tan "prácticamente", porque continuó el festival goleador con Lewandowski en el minuto 60 y Raphina en el 70, que lograba doblete.

Debacle del fútbol inglés en octavos, con goleadas y eliminación para el Newcastle, Manchester City y Chelsea, que recibió en su casa tres goles del PSG de Luis Enrique. El Barça sigue y se las verá con el Atlético de Madrid si hace bueno el 5-2 en el Metropolitano, con lo que un equipo más de la Premier quedaría fuera, para quedar solo, eso sí, dos favoritos al título: Arsenal y Liverpool.