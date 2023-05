Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates y Bajmut

El exmarine estadounidense Paul Whelan, confía en que EEUU logre sacarle de una cárcel rusa

Paul Whelan, el exmarine de Estados Unidos condenado a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje, ha declarado este domingo que confía en que las autoridades estadounidenses consigan su liberación.



"Me mantengo positivo y confío diariamente en que las ruedas están girando. Solo deseo que giren un poco más rápido", ha declarado Whelan en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en la que ha manifestado una mayor confianza que meses atrás, cuando la jugadora de baloncesto Brittney Griner fue liberada en un intercambio de prisioneros.



"Me han dicho que no me voy a quedar atrás, y me han dicho que aunque el caso de Evan (Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal) es una prioridad, el mío también lo es", ha asegurado el exmarine.



En este sentido, ha señalado que "son conscientes" de que el arresto le "está afectando muy negativamente". "Me dijeron que el Gobierno está trabajando incansablemente para sacarme de aquí y llevarme a casa para que luego puedan concentrar sus esfuerzos en Evan y su caso", ha subrayado.



"Siento que mi vida no debe ser considerada menos valiosa o importante que otras que han sido intercambiadas anteriormente. Creo que hay personas en (Washington) DC que sienten lo mismo, y se están moviendo hacia un compromiso y una resolución de esto lo más rápido posible", ha aseverado.

​

​Whelan, de 50 años, fue detenido en diciembre de 2018 en un hotel de Moscú por agentes del Servicio Federal de Seguridad. Según la Inteligencia rusa, se le encontró un dispositivo de memoria externa que contenía información clasificada. Sin embargo, el exmarine sostiene que las autoridades rusas le tendieron una trampa pues, de acuerdo con su versión, un conocido de nacionalidad rusa le dio el mencionado 'pendrive', el cual pensaba que contenía fotografías de sus últimas vacaciones.