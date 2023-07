Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la contraofensiva y ataques

Ucrania cifra en medio millar los rusos desplegados en la central nuclear de Zaporiyia

Las autoridades de Ucrania han cifrado en cerca de medio millar los rusos que Moscú ha desplegado en las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia, incluidos soldados y empleados de la empresa nuclear estatal Rosatom.



"No sabemos qué tipo de armas usan ni qué usaron para minar la estación", ha manifestado el gobernador de Zaporiyia, Yuri Malashko, durante una rueda de prensa, insistiendo en la teoría de que Rusia ha colocado explosivos en las instalaciones de la central.



Sin embargo, desde la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) han informado de que, por el momento, sus expertos en el lugar no han localizado las minas que denuncia Kiev, aunque han matizado que no han logrado acceso total a las instalaciones.



Asimismo, Malashko ha acusado a este personal ruso desplegado en la central de Zaporiyia de aprovechar su posición para disparar contra áreas pobladas de la propia región o de Dnipropetrovsk, así como almacenes de armas y municiones, recoge Ukrinform.



La central, que cuenta con hasta seis reactores, fue ocupada por las fuerzas rusas en marzo de 2022, en el marco de la guerra en Ucrania. El verano pasado el bombardeo regular de las instalaciones provocó problemas con el suministro de energía externo.