Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la contraofensiva, Zelenski y Putin

El exmarine de EEUU Trevor Reed, liberado por Rusia el año pasado, resulta herido en Ucrania

El exmarine estadounidense Trevor Reed, liberado en abril del año pasado por Rusia en un intercambio por el piloto Konstantin Yaroshenko, ha resultado herido en Ucrania mientras combatía en el marco de la guerra, iniciada por Moscú a finales de febrero de 2022.



Reed ha sido transportado a un hospital de la capital ucraniana, Kiev, y más tarde evacuado a Alemania, donde recibe atención médica, según ha adelantado la cadena de noticias CNN en base a una fuente familiarizada con el asunto.



Más tarde, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha confirmado que la Administración estadounidense "está al corriente" de que Reed ha resultado herido en Ucrania y ha sido evacuado a Alemania con la colaboración de una ONG no identificada.



"Quiero se explícitamente clara en algo: el señor Reed no ha participado en ninguna actividad en nombre del gobierno de Estados Unidos", ha aseverado Patel durante una conferencia de prensa, donde ha incidido en que Washington no recomienda viajar a Ucrania.