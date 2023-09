Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de Polonia, Putin y Zelenski

Polonia advierte de que no enviará a Ucrania armamento recién adquirido: "No estamos para regalar"

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha subrayado que el apoyo militar de su país a Ucrania no incluye sistemas de armamento o equipos recién adquiridos, pues estos van para modernizar a las Fuerzas Armadas polaca. "No hemos gastado miles de millones para regalarlos de repente", ha explicado.



"Enviar cualquier equipo nuevo que estamos comprando actualmente, como obuses K2 o tanques K9, está fuera de discusión. Este equipo debería servir para fortalecer al ejército Polaco. No estamos gastando miles de millones para regalarlos de repente", ha justificado en una entrevista para el periódico polaco 'Super Express'.



"Cuando los equipos viejos son reemplazados por equipos modernos, no tengo problema en enviárselos a los ucranianos", ha dicho Duda, quien ha reprochado las críticas que llegan desde algunos sectores acerca de esta decisión. "Recordemos quién se beneficiará más si Polonia y Ucrania se separan", ha advertido.