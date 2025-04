Hamás valora positivamente la propuesta de los mediadores de cinco años de tregua en Gaza  

Hamás valora en positivo la idea de una tregua de cinco años en Gaza acompañada de la liberación de todos los rehenes israelíes, planteada por los mediadores, dijo a EFE este sábado el asesor de prensa del buró político del grupo islamista, Taher al Nono.

"No rechazamos la idea de la tregua y su duración, pero hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo al respecto y estamos listos para discutirla durante las negociaciones", aseguró Al Nono, coincidiendo con la llegada de una delegación de Hamás a El Cairo para afrontar una nueva ronda de negociaciones.

El portavoz asegura que su organización aún no ha recibido una propuesta formal con estas características, si bien otra fuente de Hamás confirmaba a EFE el pasado martes que los mediadores de Egipto y Catar habían planteado la idea de un alto el fuego de entre cinco y siete años a los islamistas, incluyendo un intercambio de todos los rehenes por presos palestinos.

"Aclaro (en el mensaje previo) que estamos listos para discutir este asunto en el marco de las negociaciones ya que quiero abrir espacio a esta idea. Sin embargo, en realidad no hemos recibido una propuesta al respecto, lo cual no menciono para no cerrar la puerta a esta idea", añadió Al Nono.

La propuesta o idea a la que alude el asesor de prensa de los islamistas es el plan expuesto por Egipto y Catar el martes, el cual incluye también "la retirada del Ejército israelí de Gaza y la reconstrucción del enclave palestino con garantías internacionales", según dijo entonces esta otra fuente de Hamás.

El también miembro del buró político de Hamás, Mahmud Mardawi, aseguró este sábado en un comunicado que el grupo pretende insistir en las negociaciones en que haya "garantías del fin de la guerra" para evitar un acuerdo parcial, asegurando que Israel puede retomar los combates en cualquier momento de ser así (rompió el alto el fuego con una oleada de bombardeos el pasado 18 de marzo).

Una delegación de Hamás llegó esta mañana a El Cairo para participar en las negociaciones, compuesta por el jefe del consejo de la shura del grupo, Mohamed Darwish; y los miembros del buró político de la organización Jaled Meshal, Jalil al Haya, Zaher Jabarin y Nizar Awadallah.