Identificados ya todos los fallecidos de ocho nacionalidades en el accidente de Lisboa

Rescatistas y bomberos trabajan en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa (Portugal), el 3 de septiembre de 2025.

Las 16 víctimas del trágico accidente en el funicular de Gloria en Lisboa (Portugal) ya han sido identificadas, según ha podido informar este viernes la Policía Judicial (PJ). Pertenecen a ocho nacionalidades diferentes: cinco portugueses, tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un francés, un estadounidense, un suizo y un ucraniano.

Uno de los casos que más ha conmocionado ha sido el de un niño alemán de tres años, cuyo padre se cree fallecido y su madre se encuentra hospitalizada, quien pudo salir solo de entre los escombros del funicular. Respecto a los cuatro portugueses fallecidos, quienes eran compañeros de trabajo, trabajaban en la Santa Casa da Misericordia, una organización sin ánimo de lucro.

Por ahora, las causas del accidente siguen siendo una incógnita, a la espera de que las investigaciones puedan esclarecer la situación. Desde el operador de transporte público de la capital, Carris, han afirmado que inspeccionarán todos los funiculares y que se ha abierto una investigación independiente, aunque cabe señalar que no es la única, pues por ahora hay hasta cuatro investigaciones en marcha para conocer lo que realmente ocurrió.

Una de las teorías que ha ido ganando peso con el trascurso de las horas ha sido la de la rotura de un cable que unía los dos funiculares, aunque no hay constancia ni confirmación de que haya sido esa la causa del accidente. Además, tal y como defienden desde la compañía, el vehículo fue revisado e inspeccionado esa misma mañana (aunque en 30 minutos) y no encontraron ningún fallo.