Imágenes por satélite podrían mostrar que Rusia tiene una base de espionaje a las puertas de la OTAN

Un análisis realizado con imágenes satélites y compartido por el medio internacional newsweek ha descubierto, a las puertas de la OTAN, lo que parece una base de espionaje rusa. En concreto, según han podido adelantar investigadores de código abierto del proyecto de investigación Tochnyi, la supuesta instalación se encuentra en la región de Kaliningrado.

El inicio de las obras comenzó en marzo de 2023 y a día de hoy la instalación, que cuenta con un conjunto de antenas colocadas circularmente, se encuentra "prácticamente terminada". Su objetivo sería el de recopilar información e interceptar las comunicaciones de radio de la OTAN y triangular sus posiciones.

Según se estima, el conjunto de antenas, que se encuentra a unas 60 millas de la Costa del Báltico, podría contar con un diámetro de hasta 1.600 metros, lo que se traduce en una cifra "muy por encima del rango de tamaño de los CDAA conocidos", aseguró Tochnyi.

Una de las pistas que ha llevado a los investigadores a pensar que se trata de un CDAA es la "configuración circular con varios puntos de excavación espaciados uniformemente [...] lo que sugiere la posible presencia futura de cables enterrados o líneas de alimentos de señales", así como la creación de un perímetro de seguridad.

Según se observa en las imágenes, se puede comprobar que se ha ido excavando el bosque de alrededor, "con la mayor parte aplanada para entonces y los muros perimetrales en construcción". Además, el punto escogido tampoco es al azar, pues permitiría a Rusia "monitorear las comunicaciones electrónicas de la OTAN en Europa del Este y la región del Báltico".