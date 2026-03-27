Irán recluta a niños desde los 12 años para tareas de seguridad en la guerra

Un niño iraní vestido con uniforme militar porta una bandera nacional ante la Gran Mezquita Imam Jomenei, antes de las oraciones del viernes, en Teherán, el 6 de marzo de 2026.

Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días. No, no es un bulo de sus adversarios en mitad de una contienda de propaganda y desinforación. Es un anuncio oficial del régimen de los ayatolás que ahora comanda, supuestamente, Mojtaba Jamenei.

"Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años", afirmó este viernes Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria centrada en la seguridad de Teherán.

En una entrevista con la televisión estatal citada por la Agencia EFE (presente sobre el terreno), Nadali dijo que las funciones de estos reclutas se centrarán en patrullas por la capital y labores de inteligencia.

Desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, Irán ha establecido puestos de control en diversos puntos de Teherán y de otras ciudades del país para mantener la seguridad, y ha lanzado además diversas operaciones en las que ha detenido a miles de personas, a las que acusa de apoyar a grupos de la oposición en el exilio o de colaborar con Israel y EEUU.

Ayer mismo, se informó la captura de 14 individuos señalados por planear supuestamente ataques y espiar instalaciones estatales. Los grupos opositores en el exilio sostienen que, de paso, se aprovechan para lanzar redadas contra disidentes, parte de los cuales alentaron las protestas por la crisis económica iniciadas en diciembre y que han sido abruptamente anuladas por los bombardeos occidentales.

Ilegal... y útil

Según denuncia Amnistía Internacional, son más de 300.000 los niños y niñas que son reclutados para participar en conflictos bélicos en todo el planeta. Se considera un niño soldado a cualquier menor de 18 años que es o ha sido reclutado, forzosa o voluntariamente, por un grupo o una fuerza armada. Son usados como combatientes, porteadores, cocineros, espías o mensajeros. Las niñas están expuestas a ser, además, usadas con fines sexuales, abunda Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño deja claro que es ilegal este empleo en conflictos armados.

A lo largo de estas últimas tres décadas, el número de menores que están en riesgo de ser reclutados o utilizados como soldado se ha triplicado pues, a diferencia de un adulto, "los niños y las niñas son más fáciles de manipular por su docilidad y obediencia, ya que no cuestionan tanto las órdenes y además carecen de recursos necesarios para salir de esa situación", sostiene la organización de defensa de los derechos humanos.

La edad a la que suelen ser reclutados -sobre todo a los varones-, es a partir de los ocho años, se los llevan a los campamentos donde les someten a un duro entrenamiento militar y se les evalúa para decidir en qué actividad pueden ser más útiles para el grupo armado. "Es muy difícil que vuelvan a ver a sus familias, de hecho, lo más normal es que les obliguen a matar a algún miembro de su familia o amigo para que rompan todo vínculo afectivo", sostienen, cuando el entorno no es urbano, como el que ahora se ha anunciado.