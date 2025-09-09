Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo la condición de que Hamás deponga las armas y libere a todos los rehenes en la Franja.

El anuncio llega justo cuando Tel Aviv ha ordenado esta mañana el desalojo total de la ciudad de Gaza, donde se calcula que aún sobreviven un millón de palestinos, a los que ahora se les pide que se trasladen al sur, a zonas supuestamente seguras.

Durante una reunión con el primer ministro croata, Andrej Plenković, Saar, afirmó que Israel busca poner fin a la guerra en la franja, basándose en la propuesta del presidente estadounidense Trump y "de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete de seguridad israelí". Su ministerio también indicó a la prensa local que Saar "enfatizó que Israel desea la paz, pero no puede comprometer la seguridad del Estado y sus ciudadanos".

En su reunión, Saar reiteró su afirmación de que Israel aceptó la propuesta de Trump, con dos exigencias. La primera: "El regreso de nuestros rehenes. Todavía hay 48 rehenes en cruel cautiverio en Gaza". La segunda exigencia del ministro de Asuntos Exteriores fue que "Hamás debe deponer las armas".

Trump avanza que el acuerdo sobre Gaza llegará "pronto", tras lanzar una "última advertencia" a Hamás La ONU insiste en que el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en la franja palestina se está agotando.



Los términos del pacto

El domingo, Trump presentó una propuesta integral para asegurar la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra. Según varias filtraciones en la prensa de EEUU, los 48 rehenes, tanto vivos como fallecidos, serían devueltos el primer día del armisticio e Israel cancelaría su operación planeada para capturar la ciudad de Gaza.

El acuerdo también incluiría la liberación de miles de prisioneros y detenidos palestinos, entre ellos cientos que cumplen cadena perpetua.

Una vez que comience el alto el fuego, las negociaciones para poner fin a la guerra comenzarían de inmediato bajo el liderazgo de Trump y los combates no se reanudarían mientras las conversaciones continuaran, añaden estas fuentes.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.