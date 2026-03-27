Israel e Irán intensifican los ataques tras casi un mes de guerra mientras China pide volver al diálogo

La guerra entre Israel e Irán parece entrar cada día en una fase distinta o nueva, o ambas a la vez. En la madrugada de este jueves al viernes, el Ejército israelí ha anunciado nuevos ataques sobre Teherán, mientras Irán ha respondido con otra oleada de bombardeos contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en el Golfo. Todo ello, en un contexto en el que China vuelve a presionar para que ambas partes regresen a la mesa de negociaciones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber "completado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", según un mensaje difundido en su canal de Telegram. Medios internacionales como Al Jazeera y agencias iraníes informaron de explosiones en la capital, en una nueva noche marcada por los bombardeos.

Los ataques no se limitaron a Teherán. Según la agencia iraní Fars, también se registraron ofensivas en Urmia, en el noreste del país, y en Qom, en el centro de Irán, donde al menos seis personas habrían muerto.

Respuesta iraní y expansión del conflicto

Irán respondió, como viene siendo habitual en las últimas semanas, con una nueva oleada de ataques nocturnos. La Guardia Revolucionaria anunció la operación número 83 desde el inicio del conflicto, dirigida contra la ciudad israelí de Modiin y contra infraestructuras energéticas clave como los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las principales refinerías del país.

Además, Teherán amplió su ofensiva a objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, atacando bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

Pese a la intensidad de los ataques, las autoridades israelíes informaron de que al menos dos andanadas de misiles fueron interceptadas y no causaron víctimas. En la región, tanto Kuwait como Arabia Saudí aseguraron haber neutralizado drones lanzados contra su territorio.

Este intercambio constante de ataques se ha convertido en la tónica desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra Irán, a los que Teherán ha respondido con misiles y drones de forma casi diaria.

China pide retomar las negociaciones

En paralelo a la escalada militar, China ha intensificado su papel diplomático. El ministro de Exteriores, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga canadiense, Anita Anand, en la que insistió en la necesidad de “regresar a la mesa de negociaciones”.

Según la Cancillería china, Wang subrayó que tanto Estados Unidos como Irán "están dispuestos" a retomar el diálogo y defendió que la cuestión nuclear iraní debe resolverse por vías políticas y no como "pretexto para la acción militar".

Por su parte, Anand destacó que el conflicto afecta directamente al régimen internacional de no proliferación y subrayó la importancia de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, un punto clave por el que transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Canadá también expresó su preocupación por el impacto del conflicto en la población civil, la economía global y las cadenas de suministro, en un contexto de creciente tensión internacional.

Movimientos diplomáticos en paralelo

La conversación entre China y Canadá se enmarca en una serie de contactos diplomáticos impulsados por Pekín desde el inicio del conflicto. Wang Yi ya ha hablado con representantes de países de Oriente Medio como Egipto y Turquía, además de recibir en Pekín al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Asimismo, China ha enviado a su representante especial para Oriente Medio, Zhai Jun, a una gira por la región, donde ha mantenido reuniones con autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Egipto, así como con organismos regionales como el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.

Mientras tanto, sobre el terreno, los ataques cruzados continúan sin señales claras de desescalada, con el riesgo de que el conflicto se extienda aún más en una de las zonas más sensibles del planeta.